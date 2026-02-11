Рейтинг@Mail.ru
10:06 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/rossija-2073583974.html
В России заблокировали маскирующиеся под лотереи мошеннические ресурсы
В России заблокировали маскирующиеся под лотереи мошеннические ресурсы

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкРоссийские бумажные деньги и монеты разного достоинства
Российские бумажные деньги и монеты разного достоинства. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Почти 8 тысяч мошеннических ресурсов, работающих под видом популярных государственных лотерей, обнаружили и заблокировали в России в прошлом году, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото" и российском разработчике технологий для борьбы с киберпреступлениями компании F6.
"Столото" и F6 в 2025 году обнаружили и заблокировали 7 976 мошеннических ресурсов, которые действовали под видом популярных всероссийских государственных лотерей, в том числе нелегально использовали бренд "Столото", - говорится в пресс-релизе.
Годом ранее число обнаруженных и заблокированных мошеннических ресурсов составило 10 533, в 2023 году - 9 704, в 2022 году, на старте работы организатора лотерей с экспертами по кибербезопасности - 38 470, рассказали в пресс-службе.
В прошлом году из почти восьми тысяч обнаруженных ресурсов 5 593 пришлись на мошеннические и фишинговые сайты, 2 252 - на фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях, 98 - на поддельные мобильные приложения, еще 33 - на каналы и аккаунты в мессенджерах. Примечательно, что три года назад (в 2022 году) поддельные аккаунты в мессенджерах занимали второе место по числу блокировок (10 903 штук).
Аналитики также отметили, что в первом полугодии прошлого года был заблокирован 4 891 ресурс, а во втором - 3 085. При этом если в первом полугодии больше всего мошеннических ресурсов пришлось на сайты (4 702), то во втором полугодии злоумышленники были более активны в социальных сетях (2 126).
