https://ria.ru/20260211/rossija-2073583974.html
В России заблокировали маскирующиеся под лотереи мошеннические ресурсы
В России заблокировали маскирующиеся под лотереи мошеннические ресурсы - РИА Новости, 11.02.2026
В России заблокировали маскирующиеся под лотереи мошеннические ресурсы
Почти 8 тысяч мошеннических ресурсов, работающих под видом популярных государственных лотерей, обнаружили и заблокировали в России в прошлом году, рассказали... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T10:06:00+03:00
2026-02-11T10:06:00+03:00
2026-02-11T10:06:00+03:00
общество
россия
столото
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841849111_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_cd39e15097ac50c0e87d3daaf8720567.jpg
https://ria.ru/20260211/loterei-2073573077.html
https://ria.ru/20260210/moshenniki-2073337738.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841849111_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_d434b1a3868812f33c1e4a4ee56b23fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, столото
Общество, Россия, Столото
В России заблокировали маскирующиеся под лотереи мошеннические ресурсы
В России заблокировали 8 тысяч маскирующихся под лотереи мошеннических сайтов
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Почти 8 тысяч мошеннических ресурсов, работающих под видом популярных государственных лотерей, обнаружили и заблокировали в России в прошлом году, рассказали РИА Новости в крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей "Столото" и российском разработчике технологий для борьбы с киберпреступлениями компании F6.
"Столото
" и F6 в 2025 году обнаружили и заблокировали 7 976 мошеннических ресурсов, которые действовали под видом популярных всероссийских государственных лотерей, в том числе нелегально использовали бренд "Столото", - говорится в пресс-релизе.
Годом ранее число обнаруженных и заблокированных мошеннических ресурсов составило 10 533, в 2023 году - 9 704, в 2022 году, на старте работы организатора лотерей с экспертами по кибербезопасности - 38 470, рассказали в пресс-службе.
В прошлом году из почти восьми тысяч обнаруженных ресурсов 5 593 пришлись на мошеннические и фишинговые сайты, 2 252 - на фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях, 98 - на поддельные мобильные приложения, еще 33 - на каналы и аккаунты в мессенджерах. Примечательно, что три года назад (в 2022 году) поддельные аккаунты в мессенджерах занимали второе место по числу блокировок (10 903 штук).
Аналитики также отметили, что в первом полугодии прошлого года был заблокирован 4 891 ресурс, а во втором - 3 085. При этом если в первом полугодии больше всего мошеннических ресурсов пришлось на сайты (4 702), то во втором полугодии злоумышленники были более активны в социальных сетях (2 126).