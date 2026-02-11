"Россия" и Nordwind Airlines выполняют полеты на Кубу по расписанию

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские авиакомпании "Россия" и Nordwind Airlines выполняют полеты в кубинские города из Москвы по расписанию, выяснил корреспондент РИА Новости.

Также, на 12 февраля запланированы два рейса в Варадеро - в 9.40 мск вылетит самолет авиакомпании "Россия" и в 9.50 мск - Nordwind Airlines.

В обратном направлении сегодня летит самолет "России" с пассажирами рейса FV 6928 по маршруту Варадеро - Москва. Согласно данным онлайн-табло, самолет вылетел с задержкой и прибудет в московский аэропорт почти на полтора часа позже расписания - в 17.20 мск.