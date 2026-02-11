Рейтинг@Mail.ru
"Россия" и Nordwind Airlines выполняют полеты на Кубу по расписанию - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:00 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/rossija-2073583355.html
"Россия" и Nordwind Airlines выполняют полеты на Кубу по расписанию
"Россия" и Nordwind Airlines выполняют полеты на Кубу по расписанию - РИА Новости, 11.02.2026
"Россия" и Nordwind Airlines выполняют полеты на Кубу по расписанию
Российские авиакомпании "Россия" и Nordwind Airlines выполняют полеты в кубинские города из Москвы по расписанию, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T10:00:00+03:00
2026-02-11T10:00:00+03:00
москва
ольгин (провинция)
варадеро
nordwind airlines
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355328_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_959bfe8f5f057c666bffffc62fd0bf28.jpg
https://ria.ru/20260210/kuba-2073393112.html
москва
ольгин (провинция)
варадеро
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569355328_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_cb1534612cbc753bf97f0458d55ae28e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, ольгин (провинция), варадеро, nordwind airlines, шереметьево (аэропорт)
Москва, Ольгин (провинция), Варадеро, Nordwind Airlines, Шереметьево (аэропорт)
"Россия" и Nordwind Airlines выполняют полеты на Кубу по расписанию

Самолеты "России" и Nordwind Airlines летают на Кубу в обычном режиме

© РИА Новости / Андрей СтанавовПассажирские самолеты авикомпании "Nordwind Airlines"
Пассажирские самолеты авикомпании Nordwind Airlines - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Андрей Станавов
Пассажирские самолеты авикомпании "Nordwind Airlines" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские авиакомпании "Россия" и Nordwind Airlines выполняют полеты в кубинские города из Москвы по расписанию, выяснил корреспондент РИА Новости.
Так, согласно онлайн-табло аэропорта "Шереметьево", сегодня по расписанию в 1.40 мск вылетел из Москвы в Ольгин самолет авиакомпании Nordwind Airlines. Время в пути составит почти 13 часов.
Также, на 12 февраля запланированы два рейса в Варадеро - в 9.40 мск вылетит самолет авиакомпании "Россия" и в 9.50 мск - Nordwind Airlines.
В обратном направлении сегодня летит самолет "России" с пассажирами рейса FV 6928 по маршруту Варадеро - Москва. Согласно данным онлайн-табло, самолет вылетел с задержкой и прибудет в московский аэропорт почти на полтора часа позже расписания - в 17.20 мск.
Также на 12 февраля запланирован рейс N4 558 Nordwind Airlines в 7.30 по местному времени (15.30 мск) с кубинского курорта Ольгин в "Шереметьево".
Люди с кубинскими флагами в Гаване - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В РСТ оценили ситуацию с турами на Кубу
10 февраля, 11:06
 
МоскваОльгин (провинция)ВарадероNordwind AirlinesШереметьево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала