"Россия" и Nordwind Airlines выполняют полеты на Кубу по расписанию

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские авиакомпании "Россия" и Nordwind Airlines выполняют полеты в кубинские города из Москвы по расписанию, выяснил корреспондент РИА Новости.
Так, согласно онлайн-табло аэропорта "Шереметьево", сегодня по расписанию в 1.40 мск вылетел из Москвы в Ольгин самолет авиакомпании Nordwind Airlines. Время в пути составит почти 13 часов.
Также, на 12 февраля запланированы два рейса в Варадеро - в 9.40 мск вылетит самолет авиакомпании "Россия" и в 9.50 мск - Nordwind Airlines.
В обратном направлении сегодня летит самолет "России" с пассажирами рейса FV 6928 по маршруту Варадеро - Москва. Согласно данным онлайн-табло, самолет вылетел с задержкой и прибудет в московский аэропорт почти на полтора часа позже расписания - в 17.20 мск.
Также на 12 февраля запланирован рейс N4 558 Nordwind Airlines в 7.30 по местному времени (15.30 мск) с кубинского курорта Ольгин в "Шереметьево".
