В МИД рассказали о работе над соглашением о взаимных поездках с КНДР

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Россия и КНДР продолжают работу над проектом соглашения о взаимных поездках граждан двух стран, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов.

"В настоящее время работа над содержанием проекта соглашения о взаимных поездках граждан двух стран, учитывающим недавние изменения в российском и северокорейском законодательствах, продолжается", - сказал Климов.