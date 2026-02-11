Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о работе над соглашением о взаимных поездках с КНДР - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:25 11.02.2026 (обновлено: 10:43 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/rossija-2073569255.html
В МИД рассказали о работе над соглашением о взаимных поездках с КНДР
В МИД рассказали о работе над соглашением о взаимных поездках с КНДР - РИА Новости, 11.02.2026
В МИД рассказали о работе над соглашением о взаимных поездках с КНДР
Россия и КНДР продолжают работу над проектом соглашения о взаимных поездках граждан двух стран, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T08:25:00+03:00
2026-02-11T10:43:00+03:00
в мире
россия
кндр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073594242_0:261:3177:2048_1920x0_80_0_0_91a90dd08259465edcf91be4250feee2.jpg
https://ria.ru/20260208/kndr-2072952621.html
россия
кндр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073594242_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_1794d0e4c173133250ae935239a595e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, кндр
В мире, Россия, КНДР
В МИД рассказали о работе над соглашением о взаимных поездках с КНДР

Климов: Россия и КНДР продолжают работу над соглашением о взаимных поездках

© РИА Новости / Мария Смитюк | Перейти в медиабанкПроводник помогает пассажирам сесть в поезд на станции Хасан в Приморском крае
Проводник помогает пассажирам сесть в поезд на станции Хасан в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Мария Смитюк
Перейти в медиабанк
Проводник помогает пассажирам сесть в поезд на станции Хасан в Приморском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Россия и КНДР продолжают работу над проектом соглашения о взаимных поездках граждан двух стран, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов.
"В настоящее время работа над содержанием проекта соглашения о взаимных поездках граждан двух стран, учитывающим недавние изменения в российском и северокорейском законодательствах, продолжается", - сказал Климов.
В декабре 2024 года Климов в интервью РИА Новости сообщал, что МИД РФ придает большое значение взаимодействию с партнерами из КНДР, в том числе на консульском направлении.
В разделе двусторонних договоров на сайте МИД России опубликовано соглашение между правительством РФ и правительством КНДР о взаимных поездках граждан, которое было подписано в 1997 году, данный договор продолжает действовать.
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын выступает на открытии Самгванского животноводческого комплекса - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Ким Чен Ын заявил об ошибке властей КНДР
8 февраля, 02:36
 
В миреРоссияКНДР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала