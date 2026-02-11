https://ria.ru/20260211/rossija-2073569255.html
В МИД рассказали о работе над соглашением о взаимных поездках с КНДР
11.02.2026
В МИД рассказали о работе над соглашением о взаимных поездках с КНДР
Россия и КНДР продолжают работу над проектом соглашения о взаимных поездках граждан двух стран, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского... РИА Новости, 11.02.2026
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Россия и КНДР продолжают работу над проектом соглашения о взаимных поездках граждан двух стран, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД Алексей Климов.
"В настоящее время работа над содержанием проекта соглашения о взаимных поездках граждан двух стран, учитывающим недавние изменения в российском и северокорейском законодательствах, продолжается", - сказал Климов.
В декабре 2024 года Климов в интервью РИА Новости сообщал, что МИД РФ придает большое значение взаимодействию с партнерами из КНДР
, в том числе на консульском направлении.
В разделе двусторонних договоров на сайте МИД России опубликовано соглашение между правительством РФ
и правительством КНДР о взаимных поездках граждан, которое было подписано в 1997 году, данный договор продолжает действовать.