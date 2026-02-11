Рейтинг@Mail.ru
Рябков рассказал о развитии отношений России и Индии - РИА Новости, 11.02.2026
08:01 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/rossija-2073567279.html
Рябков рассказал о развитии отношений России и Индии
Рябков рассказал о развитии отношений России и Индии - РИА Новости, 11.02.2026
Рябков рассказал о развитии отношений России и Индии
Россия в развитии двусторонних связей с Индией готова идти так далеко, как захочет Нью-Дели, заявил изданию Indian Express заместитель главы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 11.02.2026
в мире
индия
россия
нью-дели
сергей рябков
брикс
в мире, индия, россия, нью-дели, сергей рябков, брикс
В мире, Индия, Россия, Нью-Дели, Сергей Рябков, БРИКС
Рябков рассказал о развитии отношений России и Индии

Рябков: Россия привержена развитию двусторонних связей с Индией

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 фев - РИА Новости. Россия в развитии двусторонних связей с Индией готова идти так далеко, как захочет Нью-Дели, заявил изданию Indian Express заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
"Связи зависят от обеих сторон. Мы готовы идти так далеко, как того захочет Индия. Нет предела совершенству. У нас богатая история взаимоотношений. У нас в разработке несколько проектов, многие из которых не имеют аналогов. Но в Индии, с ее 1,5 миллиардами жителей и экспоненциальными темпами роста, должно быть место для каждого. Я надеюсь, что мы предпримем дальнейшие шаги в плане увеличения объемов торговли, инвестиций и проектов, когда наши лидеры снова встретятся в этом году", - сказал он на полях прошедшей в Индии встречи шерп БРИКС.
По словам Рябкова, Россия уверена, что начавшееся в этом году председательство Индии в БРИКС будет одним из лучших.
"Мы уверены, что председательство Индии будет одним из лучших, потому что Индия обладает исключительной способностью использовать свои многочисленные навыки для достижения результатов. Речь идёт не только о подготовке политических документов, но и о том, чтобы БРИКС стал более практичным, более узнаваемым среди стран, и чтобы люди знали, что такое БРИКС и на что он способен", - сказал он.
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Российский посол назвал Москву надежным партнером Индии в энергетике
10 февраля, 10:46
 
Политика
 
 
