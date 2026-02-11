Рейтинг@Mail.ru
Рябков раскритиковал тарифную политику США
08:05 11.02.2026
Рябков раскритиковал тарифную политику США
Рябков раскритиковал тарифную политику США
в мире
россия
индия
сша
сергей рябков
брикс
в мире, россия, индия, сша, сергей рябков, брикс
В мире, Россия, Индия, США, Сергей Рябков, БРИКС
Сергей Рябков. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 фев – РИА Новости. Тарифы и принудительные меры всех видов являются неприемлемым способом установления доминирования одной державы, заявил изданию Indian Express заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
"Тарифы и принудительные меры всех видов — это неприемлемые способы установления доминирования одной державы. Я говорю это очень прямо, потому что иначе объяснить происходящее невозможно. Другие страны, верящие в многосторонность, считают, что сотрудничество и взаимная выгода — это путь к процветанию, и для этого нам необходимо коллективно решать проблемы и противостоять вызовам", - сказал он на полях прошедшей в Индии встречи шерп БРИКС.
Рябков добавил, что проблема нынешней политики США заключается в том, что они хотят все для себя и ничего для других.
"Это односторонний подход в худшем его проявлении", - отметил он.
