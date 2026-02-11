Умер потерпевший по делу о заказных убийствах Ревзин, сообщил источник

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Александр Ревзин, потерпевший по уголовному делу о заказных убийствах, среди фигурантов которого миллиардер Валерий Цимбаев и бывший председатель совета директоров футбольного "Локомотива" Сергей Липатов, скончался в Европе, сообщил источник РИА Новости.