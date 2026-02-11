Рейтинг@Mail.ru
Умер потерпевший по делу о заказных убийствах Ревзин, сообщил источник - РИА Новости, 11.02.2026
13:50 11.02.2026
Умер потерпевший по делу о заказных убийствах Ревзин, сообщил источник
Умер потерпевший по делу о заказных убийствах Ревзин, сообщил источник - РИА Новости, 11.02.2026
Умер потерпевший по делу о заказных убийствах Ревзин, сообщил источник
Александр Ревзин, потерпевший по уголовному делу о заказных убийствах, среди фигурантов которого миллиардер Валерий Цимбаев и бывший председатель совета... РИА Новости, 11.02.2026
москва, европа, александр ревзин, происшествия
Москва, Европа, Александр Ревзин, Происшествия
Умер потерпевший по делу о заказных убийствах Ревзин, сообщил источник

РИА Новости: потерпевший по делу о заказных убийствах Ревзин умер в Европе

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Александр Ревзин, потерпевший по уголовному делу о заказных убийствах, среди фигурантов которого миллиардер Валерий Цимбаев и бывший председатель совета директоров футбольного "Локомотива" Сергей Липатов, скончался в Европе, сообщил источник РИА Новости.
"Потерпевший по делу Цимбаева Александр Ревзин выехал в Европу и там умер естественной смертью", - сказал собеседник агентства.
Согласно материалам, которые имеются в распоряжении РИА Новости, по уголовному делу о заказных убийствах начала 2000-х годов, среди фигурантов которого Цимбаев, Олег Рамазанов и бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба "Локомотив" Сергей Липатов, потерпевшим проходит Александр Ревзин. На Ревзина в 2003 году было совершено покушение в Москве, в него выстрелили не менее трех раз из автомата, причинив вред здоровью средней тяжести.
Ревзин в тот период был советником председателя контрольно-счетной палаты Москвы и, как писал "Коммерсант", совладельцем универмага "Московский".
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Суд вернется к отбору присяжных по делу банды Христева
10 декабря 2025, 18:20
 
МоскваЕвропаАлександр РевзинПроисшествия
 
 
