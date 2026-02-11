Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ и Южная Осетия оценили перспективы сотрудничества - РИА Новости, 11.02.2026
18:45 11.02.2026 (обновлено: 18:46 11.02.2026)
РЭЦ и Южная Осетия оценили перспективы сотрудничества
РЭЦ и Южная Осетия оценили перспективы сотрудничества - РИА Новости, 11.02.2026
РЭЦ и Южная Осетия оценили перспективы сотрудничества
Российский экспортный центр в рамках "Продэкспо-2026" обсудил с представителями Южной Осетии перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества,... РИА Новости, 11.02.2026
© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦСтенд Южной Осетии на "Продэкспо-2026"
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр в рамках "Продэкспо-2026" обсудил с представителями Южной Осетии перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, говорится в сообщении РЭЦ.
"Представители Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) посетили стенд Республики Южная Осетия (РЮО) на международной выставке "Продэкспо-2026". В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, а также реализацию совместных экспортных и инвестиционных инициатив", - сказано в сообщении.
Особое внимание было уделено новому проекту создания винодельческого комплекса в Южной Осетии. В настоящее время ведется проработка параметров проекта с возможным привлечением инструментов поддержки РЭЦ. Речь идет о кредитно-страховых продуктах компаний группы РЭЦ ("Эксар", Росэксимбанк), а также содействии в продвижении продукции на внешние рынки, консультационной и организационной поддержке.
Сотрудничество между РЭЦ и Южной Осетией развивается на системной основе. Ранее между сторонами был подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий объединение усилий по выходу на внешние рынки, представляющие взаимный интерес, а также наращивание торгового оборота. Вопросы расширения взаимодействия и поддержки экспортных и инвестиционных проектов уже обсуждались на Первом Международном экономическом форуме "Южная Осетия. Горизонты инвестиций", состоявшемся в сентябре прошлого года. Тогда генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина заявила, что РЭЦ готов оказать поддержку экспортным и инвестиционным проектам Южной Осетии в рамках своего мандата.
Участие РЭЦ в работе площадки "Продэкспо-2026" и визит на стенд РЮО подтверждают намерение сторон продолжать практическую реализацию достигнутых договоренностей и развивать сотрудничество в сфере экспорта и инвестиций. В ходе встречи был намечен план дальнейшего сотрудничества между российскими и южноосетинскими предприятиями. В частности, высокую оценку делегации РЭЦ получила продукция винодельни "Иронсан" и завода "Высокогорная Кельская пивоварня".
"РЭЦ отдает высокий приоритет поддержке торгово-экономических связей между Российской Федерацией и Южной Осетией через реализацию совместных инвестиционных проектов. В ходе выставки мы ознакомились с продукцией действующих винодельческих производств в Южной Осетии и обсудили использование накопленных в регионе компетенций для масштабирования отрасли при поддержке РЭЦ. Важно, что новый проект предполагает значимые взаимные товаропотоки: первоначально планируется приобретение российского технологического оборудования, а далее, после запуска производства – поставки готовой продукции в Российскую Федерацию", - отметил директор офиса проектного финансирования РЭЦ Алексей Кретов.
"Выставка "Продэкспо-2026" - ключевое событие для продовольственной отрасли. Меморандум с РЭЦ открыл для Южной Осетии новые возможности по развитию экспортной деятельности. Федеральные инструменты поддержки позволяют нашему бизнесу более эффективно использовать свой потенциал, быстрее ориентироваться в мерах поддержки и выстраивать эффективные экспортные стратегии. В дальнейшем мы продолжим развивать перспективный бренд "Южная Осетия" и укреплять свои позиции на российском рынке", - отметил торговый представитель Республики Южная Осетия в РФ Таймураз Гогинов.
Российский экспортный центр - государственный институт поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В Группу РЭЦ также входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и АНО "Школа экспорта".
Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, обеспечивающим решение задач на всех этапах экспортного цикла. "Мой экспорт" является одним из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.
"Эксар" является национальным экспортным кредитным агентством (ЭКА). Основная цель деятельности "Эксар" - поддержка высокотехнологичного экспорта и инвестиций за рубеж посредством страхования предпринимательских и (или) политических рисков. При этом, в 2022 году, в ответ на новые вызовы, Правительство РФ расширило полномочия "Эксар" до поддержки критически важного импорта, а в 2023 году - до перестрахования торговых кредитов по внутрироссийским поставкам.
Росэксимбанк - специализированный банк для экспортеров и импортеров, входит в структуру Российского экспортного центра (группа ВЭБ). Банк поддерживает внешнеэкономическую деятельность российских компаний, предлагая широкий спектр продуктов: пополнение оборотных средств, гарантии исполнения экспортных контрактов, финансирование закупок за рубежом. АКРА и "Эксперт РА" подтвердили кредитные рейтинги банка с позитивным и стабильным прогнозом.
Заголовок открываемого материала