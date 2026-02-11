Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ разъяснил порядок реализации программы "Экспортный форсаж" в 2026 году
14:34 11.02.2026
РЭЦ разъяснил порядок реализации программы "Экспортный форсаж" в 2026 году
РЭЦ разъяснил порядок реализации программы "Экспортный форсаж" в 2026 году
Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) разъяснила порядок реализации акселерационной программы "Экспортный форсаж" в 2026 году
россия, российский экспортный центр (рэц), школа, экономика
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Школа, Экономика
РЭЦ разъяснил порядок реализации программы "Экспортный форсаж" в 2026 году

РЭЦ: программа "Экспортный форсаж" охватила более 2000 компаний-участников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Офис АО "Российский экспортный центр" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) разъяснила порядок реализации акселерационной программы "Экспортный форсаж" в 2026 году, говорится в сообщении центра.
"Более 300 миллионов долларов США составил суммарный объем экспортных контрактов, заключенных выпускниками акселератора "Экспортный форсаж". Итоги реализации программы с 2021 по 2025 год и планы на 2026 год обсудили в Школе экспорта РЭЦ (Группа ВЭБ.РФ) на конференции-вебинаре для региональных Центров поддержки экспорта (ЦПЭ). За пять лет работы акселерационная программа охватила 55 регионов России и более 2000 компаний-участников. Результативность обучения подтверждается конкретными сделками: каждый пятый выпускник программы (более 20%) успешно вышел на внешние рынки, обеспечив приток валютной выручки в объеме 306 миллионов долларов США", - сообщает РЭЦ.
В рамках конференции представители Школы экспорта РЭЦ и региональных ЦПЭ детально проработали дорожную карту на 2026 год. Основное внимание было уделено вопросам подписания новых соглашений между РЭЦ и субъектами РФ, механизмам финансирования программы, а также критериям отбора перспективных компаний для обучения.
"В текущих условиях несырьевой экспорт является одним из важнейших двигателей экономики. В этом контексте особую ценность представляют задачи, которые ставятся перед программой "Экспортный форсаж" - подготовить бизнес к выходу на международный уровень, научить его эффективно распределять ресурсы и планировать свои действия, дать возможность снизить риски и почувствовать себя уверенно. В Школе экспорта РЭЦ мы считаем результат обучения идеальным, если компания-выпускник заключает новые реальные экспортные контракты в течение 12-24 месяцев после прохождения программы", - отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.
Акселерационная программа "Экспортный форсаж" Школы экспорта РЭЦ направлена на реализацию экспортного потенциала малого и среднего бизнеса и позволяет предприятиям сформировать системный подход к структурированию экспортного проекта. В рамках программы компании при поддержке высококвалифицированных наставников разрабатывают до трех планов выхода на экспортные рынки.
Узнать подробнее про "Экспортный форсаж" можно на сайте Школы экспорта РЭЦ: https://exportedu.ru/acceleration.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Бизнесу доступно обучение по всем аспектам экспортной деятельности - в составе Группы действует Школа экспорта РЭЦ. Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Руководитель направления по работе со странами Ближнего Востока и Африки Российского экспортного центра Исрафил Али-Заде - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
РЭЦ видит огромный потенциал партнерства с Саудовской Аравией
8 февраля, 13:52
 
Россия Российский экспортный центр (РЭЦ) Школа Экономика
 
 
