РЭЦ разъяснил порядок реализации программы "Экспортный форсаж" в 2026 году

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) разъяснила порядок реализации акселерационной программы "Экспортный форсаж" в 2026 году, говорится в сообщении центра.

"Более 300 миллионов долларов США составил суммарный объем экспортных контрактов, заключенных выпускниками акселератора "Экспортный форсаж". Итоги реализации программы с 2021 по 2025 год и планы на 2026 год обсудили в Школе экспорта РЭЦ (Группа ВЭБ.РФ) на конференции-вебинаре для региональных Центров поддержки экспорта (ЦПЭ). За пять лет работы акселерационная программа охватила 55 регионов России и более 2000 компаний-участников. Результативность обучения подтверждается конкретными сделками: каждый пятый выпускник программы (более 20%) успешно вышел на внешние рынки, обеспечив приток валютной выручки в объеме 306 миллионов долларов США", - сообщает РЭЦ.

В рамках конференции представители Школы экспорта РЭЦ и региональных ЦПЭ детально проработали дорожную карту на 2026 год. Основное внимание было уделено вопросам подписания новых соглашений между РЭЦ и субъектами РФ, механизмам финансирования программы, а также критериям отбора перспективных компаний для обучения.

"В текущих условиях несырьевой экспорт является одним из важнейших двигателей экономики. В этом контексте особую ценность представляют задачи, которые ставятся перед программой "Экспортный форсаж" - подготовить бизнес к выходу на международный уровень, научить его эффективно распределять ресурсы и планировать свои действия, дать возможность снизить риски и почувствовать себя уверенно. В Школе экспорта РЭЦ мы считаем результат обучения идеальным, если компания-выпускник заключает новые реальные экспортные контракты в течение 12-24 месяцев после прохождения программы", - отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.

Акселерационная программа "Экспортный форсаж" Школы экспорта РЭЦ направлена на реализацию экспортного потенциала малого и среднего бизнеса и позволяет предприятиям сформировать системный подход к структурированию экспортного проекта. В рамках программы компании при поддержке высококвалифицированных наставников разрабатывают до трех планов выхода на экспортные рынки.

Узнать подробнее про "Экспортный форсаж" можно на сайте Школы экспорта РЭЦ: https://exportedu.ru/acceleration