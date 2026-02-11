Рейтинг@Mail.ru
12:58 11.02.2026
РЭЦ представил бренд Made in Russia на строительной выставке в Ташкенте
РЭЦ представил бренд Made in Russia на строительной выставке в Ташкенте
российский экспортный центр (рэц), экономика, ташкент, узбекистан, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Ташкент, Узбекистан, Россия
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские строительные технологии и национальный бренд Made in Russia представлены на отраслевой выставке UzBuild 2026 в Ташкенте, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ).
"С 10 по 12 февраля в Ташкенте (Узбекистан) проходит международная выставка UzBuild - крупнейшее событие строительной и интерьерной отрасли в Центральной Азии. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) представил на площадке масштабную национальную экспозицию под брендом Made in Russia, объединившую 12 ведущих отечественных производителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Томска, Новосибирска, Ульяновска, Вологды, Кирова и Пензы", - сообщает РЭЦ.
Выставка UzBuild традиционно является флагманским мероприятием строительной индустрии Узбекистана. По количеству участников и масштабу экспозиции это бизнес-площадка №1 в регионе, охватывающая полный цикл производства: от проектирования объектов и производства строительных материалов до финишной отделки и дизайна интерьеров.
Высокий интерес к российским решениям подтвердили результаты первого же дня работы: в рамках национальной экспозиции состоялось более 90 целевых деловых встреч с потенциальными партнерами из стран Центральной Азии. Российские участники представили современные строительные материалы, высокотехнологичное оборудование и инновационные решения для дизайна и недвижимости.
Участие в коллективных стендах под брендом Made in Russia остается одной из самых востребованных мер государственной поддержки. Заявки на участие в этой и других международных выставках компании подавали в цифровом формате через государственную платформу "Мой экспорт". РЭЦ не только берет на себя организацию коллективного стенда и сопровождение участников на площадке, но и софинансирует значительную часть затрат компаний на участие. Кроме того, эксперты центра обеспечивают качественный нетворкинг, заранее подбирая релевантных байеров и дистрибьюторов для каждого экспортера. Инструмент платформы "Мой экспорт" позволяет бизнесу планировать свою выставочную деятельность на годы вперед, выбирая наиболее перспективные рынки сбыта.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Бизнесу доступно обучение по всем аспектам экспортной деятельности - в составе Группы действует Школа экспорта РЭЦ. Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаТашкентУзбекистанРоссия
 
 
