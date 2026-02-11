РЭЦ представил бренд Made in Russia на строительной выставке в Ташкенте

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российские строительные технологии и национальный бренд Made in Russia представлены на отраслевой выставке UzBuild 2026 в Ташкенте, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ).

"С 10 по 12 февраля в Ташкенте (Узбекистан) проходит международная выставка UzBuild - крупнейшее событие строительной и интерьерной отрасли в Центральной Азии. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) представил на площадке масштабную национальную экспозицию под брендом Made in Russia, объединившую 12 ведущих отечественных производителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Томска, Новосибирска, Ульяновска, Вологды, Кирова и Пензы", - сообщает РЭЦ.

Выставка UzBuild традиционно является флагманским мероприятием строительной индустрии Узбекистана. По количеству участников и масштабу экспозиции это бизнес-площадка №1 в регионе, охватывающая полный цикл производства: от проектирования объектов и производства строительных материалов до финишной отделки и дизайна интерьеров.

Высокий интерес к российским решениям подтвердили результаты первого же дня работы: в рамках национальной экспозиции состоялось более 90 целевых деловых встреч с потенциальными партнерами из стран Центральной Азии. Российские участники представили современные строительные материалы, высокотехнологичное оборудование и инновационные решения для дизайна и недвижимости.

Участие в коллективных стендах под брендом Made in Russia остается одной из самых востребованных мер государственной поддержки. Заявки на участие в этой и других международных выставках компании подавали в цифровом формате через государственную платформу "Мой экспорт". РЭЦ не только берет на себя организацию коллективного стенда и сопровождение участников на площадке, но и софинансирует значительную часть затрат компаний на участие. Кроме того, эксперты центра обеспечивают качественный нетворкинг, заранее подбирая релевантных байеров и дистрибьюторов для каждого экспортера. Инструмент платформы "Мой экспорт" позволяет бизнесу планировать свою выставочную деятельность на годы вперед, выбирая наиболее перспективные рынки сбыта.