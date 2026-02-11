Лавров рассказал о консенсусе в БРИКС и ШОС

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В БРИКС и ШОС в подавляющем большинстве случаев действует консенсус, в то время как в НАТО решения принимают, когда "цыкнут" США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"(Международные - ред.) договоренности соблюдаются, когда речь идет не о наших западных коллегах, а о представителях того, что мы называем мировым большинством - БРИКС, ШОС, на постсоветском пространстве - ОДКБ, ЕАЭС, СНГ. В подавляющем большинстве случаев там действует консенсус, и не получится принять решение, как в НАТО: американцы "цыкнут" и (решение принимается - ред.)", - сказал Лавров в интервью интернет-проекту "Эмпатия Манучи".
Министр отметил, что решения диктуются и в рамках ЕС.
"Мы видим, как сейчас все это происходит, или как в Евросоюзе, когда никем не избранные бюрократы в Брюсселе - новоявленные "фюреры" - диктуют национальным, избранным своими народами правительствам, что им делать, как им быть, с кем торговать, с кем не торговать. Наши венгерские коллеги последние безобразные действия в Брюсселе комментируют четко и понятно", - подчеркнул Лавров.
