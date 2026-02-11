https://ria.ru/20260211/relokanty-2073559818.html
Многие релоканты в США находятся под угрозой депортации, заявил генконсул
Многие релоканты в США находятся под угрозой депортации, заявил генконсул
Настроение у большинства российских релокантов в США нехорошее, многие - под угрозой депортации, сообщил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Нью-Йорке Алексей РИА Новости, 11.02.2026
Многие релоканты в США находятся под угрозой депортации, заявил генконсул
Генконсул Марков: многие релоканты в США находятся под угрозой депортации