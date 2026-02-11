Рейтинг@Mail.ru
19:39 11.02.2026
Смартфон realme C85 Pro продемонстровал выносливость в условиях Сибири
Смартфон realme C85 Pro продемонстровал выносливость в условиях Сибири
Смартфон realme C85 Pro продемонстровал выносливость в условиях Сибири

© Фото : пресс-служба Realme Смартфон realme C85 Pro продемонстрировал выносливость в условиях Сибири
 Смартфон realme C85 Pro продемонстрировал выносливость в условиях Сибири - РИА Новости, 11.02.2026
© Фото : пресс-служба Realme
Смартфон realme C85 Pro продемонстрировал выносливость в условиях Сибири
На рынке смартфонов в среднем ценовом сегменте, переполненном большим количеством внешне привлекательных устройств, модель realme C85 Pro (Си85 Профессиональный) отличает не только элегантный внешний вид, но и характеристики, которые доказывают, что он "сделан на века". Вместе с тревел-блогерами "Лесные" этот смартфон прошел испытания на выносливость в суровых сибирских условиях.
Испытания проходили в Сибири, в экстремальных условиях порывистого, колючего ветра и 30-градусного мороза. C85 Pro подвергся целой серии тестов на выносливость: смартфон бросали с трехметрового уступа скалы на острые камни, а затем с шестиметровой высоты на груду сухих дров. Усиленный корпус поглощал удары при каждом падении, благодаря чему смартфон не получил никаких вмятин или иных повреждений, экран остался целым, а все функции работали исправно. После нескольких падений с высоты смартфон погрузили в ледяную реку. Это испытание также не нанесло ему никакого урона. Затем устройство было помещено на всю ночь в сугроб при температуре воздуха -20°C. К утру уровень заряда аккумулятора уменьшился всего лишь на 2%. Как правило, при таких температурах обычные устройства разряжаются гораздо сильнее.
Еще более поразительной оказалась выносливость аккумулятора емкостью 7000 мАч в реальных условиях и режиме интенсивной эксплуатации при низких температурах: многочасовая навигация и фотосъемка при температуре -20°C продемонстрировала стабильную работу батареи без аномально быстрого падения заряда.
Что позволило C85 Pro выжить в условиях Сибири? При проектировании устройства применялся подход, в основе которого была цель сделать максимально прочный смартфон для любых сценариев эксплуатации. Корпус с классом защиты IP69 Pro (АйПи69 Про) обеспечивает защиту от пыли, струй воды под высоким давлением, погружения в холодную и горячую воду, а также от случайных падений. В условиях холодного климата устройство стабильно работает в диапазоне температур от -30°C до 53°C. Огромный аккумулятор емкостью 7000 мАч отличается тем, что сохраняет 80% емкости после шести лет ежедневной интенсивной эксплуатации, а оптимизация работы при низких температурах обеспечивает стабильную работу, в то время как другие аккумуляторы выходят из строя.
C85 Pro — это выдающаяся модель в серии бюджетных устройств C85 от realme. И C85 Pro, и C85 подойдут как любителям экстремальных путешествий и приключений, так и обычным пользователям для повседневного использования. Сочетая в себе прочность и практичность, они оснащены батареей емкостью 7000 мАч, чипсетом Snapdragon 685 и надежной защитой IP69 Pro. В модели C85 Pro установлен AMOLED-дисплей (активная матрица на органических светодиодах) с яркостью 4000 нит, который комфортен для глаз даже при прямом солнечном освещении, а в модели C85 используется светодиодный дисплей для большей адаптивности.
Серия С85 "сделана на века" — эта экстремальная поездка в Сибирь стала подтверждением ее выносливости и еще раз доказывает, что надежность должна быть доступна каждому.
