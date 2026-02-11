"Реал" вышел из проекта Суперлиги

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мадридский "Реал" заявил, что достиг соглашения с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциацией европейских клубов (EFC), которое касается участия клуба в Суперлиге.
"После нескольких месяцев обсуждений, проведенных в интересах европейского футбола, УЕФА, Ассоциация европейских клубов и мадридский "Реал" объявляют о достижении принципиального соглашения, направленного на благо европейского клубного футбола", - говорится в заявлении на сайте "Реала".
«
"Это соглашение также послужит для разрешения юридических споров, связанных с европейской Суперлигой, после того как будет достигнуто окончательное соглашение", - уточняется в сообщении.
Как сообщают испанские СМИ, это соглашение де-факто означает выход "Реала" из Суперлиги. 7 февраля "Барселона" сообщила об аналогичном решении. Таким образом, в проекте не осталось ни одного клуба.
В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги. Через несколько дней о выходе из проекта объявили все английские клубы, а затем миланский "Интер" и мадридский "Атлетико". Международная федерация футбола (ФИФА), УЕФА, национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики выступили с жесткой критикой идеи нового турнира. Приверженность идее Суперлиги сохраняли итальянский "Ювентус", испанские "Реал" и "Барселона", против которых УЕФА возбудил дисциплинарное дело. Позднее "Ювентус" под давлением санкций запустил процедуру выхода из проекта Суперлиги.
"Реал" выиграл седьмой матч подряд в Ла Лиге
9 февраля, 01:23