18:15 11.02.2026 (обновлено: 18:32 11.02.2026)
"Реал" вышел из проекта Суперлиги
"Реал" вышел из проекта Суперлиги
спорт, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), международная федерация футбола (фифа), реал мадрид
Футбол, Спорт, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Международная федерация футбола (ФИФА), Реал Мадрид
"Реал" вышел из проекта Суперлиги

"Реал" последним вышел из проекта Суперлиги

© Соцсети "Реала"Футболисты "Реала"
Футболисты Реала - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Соцсети "Реала"
Футболисты "Реала" . Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Мадридский "Реал" заявил, что достиг соглашения с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциацией европейских клубов (EFC), которое касается участия клуба в Суперлиге.
"После нескольких месяцев обсуждений, проведенных в интересах европейского футбола, УЕФА, Ассоциация европейских клубов и мадридский "Реал" объявляют о достижении принципиального соглашения, направленного на благо европейского клубного футбола", - говорится в заявлении на сайте "Реала".
"Это соглашение также послужит для разрешения юридических споров, связанных с европейской Суперлигой, после того как будет достигнуто окончательное соглашение", - уточняется в сообщении.
Как сообщают испанские СМИ, это соглашение де-факто означает выход "Реала" из Суперлиги. 7 февраля "Барселона" сообщила об аналогичном решении. Таким образом, в проекте не осталось ни одного клуба.
В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги. Через несколько дней о выходе из проекта объявили все английские клубы, а затем миланский "Интер" и мадридский "Атлетико". Международная федерация футбола (ФИФА), УЕФА, национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики выступили с жесткой критикой идеи нового турнира. Приверженность идее Суперлиги сохраняли итальянский "Ювентус", испанские "Реал" и "Барселона", против которых УЕФА возбудил дисциплинарное дело. Позднее "Ювентус" под давлением санкций запустил процедуру выхода из проекта Суперлиги.
Футболисты мадридского Реала Килиан Мбаппе (слева) и Винисиус - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Реал" выиграл седьмой матч подряд в Ла Лиге
9 февраля, 01:23
 
ФутболСпортСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Международная федерация футбола (ФИФА)Реал Мадрид
 
