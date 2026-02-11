Рейтинг@Mail.ru
ПВО России уничтожила 14 украинских БПЛА - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:43 11.02.2026 (обновлено: 20:54 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/pvo-2073765444.html
ПВО России уничтожила 14 украинских БПЛА
ПВО России уничтожила 14 украинских БПЛА - РИА Новости, 11.02.2026
ПВО России уничтожила 14 украинских БПЛА
Средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за четыре часа, сообщило в среду Минобороны... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T20:43:00+03:00
2026-02-11T20:54:00+03:00
россия
безопасность
белгородская область
черное море
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7114af93f283ff0242d6402525b6c10e.jpg
https://ria.ru/20260211/udar-2073618403.html
россия
белгородская область
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_78683cc1ab8c769a46622f20bf7bad56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, белгородская область, черное море
Россия, Безопасность, Белгородская область, Черное море, Специальная военная операция на Украине
ПВО России уничтожила 14 украинских БПЛА

ПВО России уничтожила 14 украинских БПЛА за 4 часа

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за четыре часа, сообщило в среду Минобороны России.
"Одиннадцатого февраля текущего года в период с 16.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над акваторией Черного моря, один БПЛА – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
ВС России нанесли удары по энергообъектам, используемым в интересах ВСУ
Вчера, 12:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьБелгородская областьЧерное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала