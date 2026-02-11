https://ria.ru/20260211/pvo-2073765444.html
ПВО России уничтожила 14 украинских БПЛА
ПВО России уничтожила 14 украинских БПЛА - РИА Новости, 11.02.2026
ПВО России уничтожила 14 украинских БПЛА
Средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за четыре часа, сообщило в среду Минобороны... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T20:43:00+03:00
2026-02-11T20:43:00+03:00
2026-02-11T20:54:00+03:00
россия
безопасность
белгородская область
черное море
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
черное море
