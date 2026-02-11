Рейтинг@Mail.ru
ПВО за пять часов сбила 26 беспилотников - РИА Новости, 11.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 11.02.2026 (обновлено: 16:19 11.02.2026)
ПВО за пять часов сбила 26 беспилотников
ПВО за пять часов сбила 26 беспилотников
Средства ПВО уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за день, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.02.2026
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
ПВО за пять часов сбила 26 беспилотников

ПВО за пять часов сбили 26 украинских дронов

Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за день, сообщило Минобороны РФ.
"Одиннадцатого февраля текущего года в период с 09.00 до 16.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 БПЛА – над территорией Белгородской области, восемь БПЛА – над территорией Курской области, три БПЛА – над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА – над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
