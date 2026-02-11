Рейтинг@Mail.ru
ПВО за два часа уничтожила десять украинских дронов
09:27 11.02.2026
ПВО за два часа уничтожила десять украинских дронов
Средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за два часа, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.02.2026
безопасность
россия
республика крым
республика татарстан (татарстан)
безопасность, россия, республика крым, республика татарстан (татарстан)
Безопасность, Россия, Республика Крым, Республика Татарстан (Татарстан)
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за два часа, сообщило Минобороны РФ.
"Одиннадцатого февраля текущего года в период с 7.00 до 9.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Республики Крым, три БПЛА – над территорией Республики Татарстан, один БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над акваторией Каспийского моря", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Безопасность Россия Республика Крым Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
