ПВО за два часа уничтожила десять украинских дронов
ПВО за два часа уничтожила десять украинских дронов - РИА Новости, 11.02.2026
ПВО за два часа уничтожила десять украинских дронов
Средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за два часа, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.02.2026
ПВО за два часа уничтожила десять украинских дронов
ПВО за два часа уничтожила десять украинских дронов самолетного типа