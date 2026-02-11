ПВО за ночь уничтожила 108 украинских БПЛА

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 108 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"С 23:00 10 февраля до 7:00 11 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 108 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Закрыть небо: что Запад поставит Киеву
Вчера, 08:00
Так, российские бойцы сбили 49 БПЛА в Волгоградской области, 29 — в Ростовской, семь — в Саратовской и над акваторией Черного моря.
Еще три дрона перехватили в Астраханской области, по два — в Калмыкии, Татарстане и Брянской области, по одному — в Северной Осетии, Крыму, а также в Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областях и над акваторией Азовского моря.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18