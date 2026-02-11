Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь уничтожила 108 украинских БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:23 11.02.2026 (обновлено: 10:29 11.02.2026)
ПВО за ночь уничтожила 108 украинских БПЛА
ПВО за ночь уничтожила 108 украинских БПЛА
ПВО за ночь уничтожила 108 украинских БПЛА
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 108 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.02.2026
ПВО за ночь уничтожила 108 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили 108 беспилотников ВСУ над российскими регионами

Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 108 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"С 23:00 10 февраля до 7:00 11 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 108 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Шведские истребители Gripen - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Закрыть небо: что Запад поставит Киеву
Вчера, 08:00
Так, российские бойцы сбили 49 БПЛА в Волгоградской области, 29 — в Ростовской, семь — в Саратовской и над акваторией Черного моря.
Еще три дрона перехватили в Астраханской области, по два — в Калмыкии, Татарстане и Брянской области, по одному — в Северной Осетии, Крыму, а также в Белгородской, Воронежской, Курской, Тульской областях и над акваторией Азовского моря.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
