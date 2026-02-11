Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил тиражировать лучшие практики репродуктивных центров - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:06 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/putin-2073777638.html
Путин поручил тиражировать лучшие практики репродуктивных центров
Путин поручил тиражировать лучшие практики репродуктивных центров - РИА Новости, 11.02.2026
Путин поручил тиражировать лучшие практики репродуктивных центров
Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать лучшие практики работы центров репродуктивного здоровья в медорганизациях корпорации "Росатом" и ФМБА... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T22:06:00+03:00
2026-02-11T22:06:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063312928_0:0:7077:3980_1920x0_80_0_0_8042e210447be0bab2d2afe01620adb9.jpg
https://ria.ru/20260211/putin-2073769923.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063313067_0:0:5911:4433_1920x0_80_0_0_e1f795d8e90f5159e95b21704e28d061.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Путин поручил тиражировать лучшие практики репродуктивных центров

Путин поручил тиражировать практики репродуктивных центров в "Росатоме" и ФМБА

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать лучшие практики работы центров репродуктивного здоровья в медорганизациях корпорации "Росатом" и ФМБА России для распространения положительного опыта.
Утвержденный президентом России Владимиром Путиным перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики размещен в среду на сайте Кремля.
«
"Обеспечить проведение анализа и обобщения практики создания и организации работы центров репродуктивного здоровья в медицинских организациях госкорпорации "Росатом" и ФМБА России в целях распространения положительного опыта", - говорится в тексте поручений.
Кроме того, глава государства поручил обеспечить, начиная с 2026 года, проведение федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам по направлению "репродуктивные планы населения", они должны проводиться не реже одного раза в три года.
Срок доклада - 1 августа 2026 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Путин дал поручения в сфере семейной и демографической политики
Вчера, 21:23
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала