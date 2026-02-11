Рейтинг@Mail.ru
Путину представят идеи дифференциации ставки льготной ипотеке
21:48 11.02.2026
Путину представят идеи дифференциации ставки льготной ипотеке
Путину представят идеи дифференциации ставки льготной ипотеке - РИА Новости, 11.02.2026
Путину представят идеи дифференциации ставки льготной ипотеке
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня подготовить предложения по дифференциации ставки по льготной ипотеке в зависимости от количества детей в... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T21:48:00+03:00
2026-02-11T21:48:00+03:00
жилье
россия
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
"дом.рф"
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg
https://ria.ru/20250523/ipoteka-2018619371.html
россия
жилье, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, "дом.рф", общество
Жилье, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, "Дом.РФ", Общество
Путину представят идеи дифференциации ставки льготной ипотеке

Путину до 1 июня представят идеи дифференциации ставки льготной ипотеке

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня подготовить предложения по дифференциации ставки по льготной ипотеке в зависимости от количества детей в семье.
Утвержденный президентом России Владимиром Путиным перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ... Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, Банком России и акционерным обществом "ДОМ.РФ" и представить предложения по совершенствованию государственных программ по обеспечению жильём семей, имеющих детей, в том числе... по дифференциации ставки по льготной ипотечной программе в зависимости от количества детей в семье", - говорится в сообщении.
Срок выполнения до 1 июня 2026 года. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Виталий Мутко.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Путин поручил внести предложения по льготной ипотеке семьям участников СВО
23 мая 2025, 11:56
 
ЖильеРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЭльвира Набиуллина"Дом.РФ"Общество
 
 
