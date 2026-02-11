Рейтинг@Mail.ru
Путину представят идеи по развитию льготной аренды для семей с детьми - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:47 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/putin-2073774128.html
Путину представят идеи по развитию льготной аренды для семей с детьми
Путину представят идеи по развитию льготной аренды для семей с детьми - РИА Новости, 11.02.2026
Путину представят идеи по развитию льготной аренды для семей с детьми
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить к 1 июня предложения по развитию льготной аренды жилья для семей с детьми без собственной... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T21:47:00+03:00
2026-02-11T21:47:00+03:00
жилье
россия
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
"дом.рф"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_0:178:3055:1896_1920x0_80_0_0_303f8a390b03f0f15e39d20dfd53509d.jpg
https://ria.ru/20260211/putin-2073773631.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064397723_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_1bff50b027f548c5984210efebd0f6e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина, "дом.рф"
Жилье, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, "Дом.РФ"
Путину представят идеи по развитию льготной аренды для семей с детьми

Путин поручил подготовить предложения по льготной аренде жилья семьям с детьми

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить к 1 июня предложения по развитию льготной аренды жилья для семей с детьми без собственной жилплощади.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики размещен на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, Банком России и акционерным обществом "ДОМ.РФ" и представить предложения по совершенствованию государственных программ по обеспечению жильем семей, имеющих детей, в том числе... по улучшению жилищных условий семей с детьми, не имеющих собственного жилья, путем развития льготной аренды жилья для таких семей", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2026 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов России, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Путин поручил разработать меры поддержки семей работников с детьми
Вчера, 21:44
 
ЖильеРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЭльвира Набиуллина"Дом.РФ"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала