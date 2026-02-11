Путину представят идеи по развитию льготной аренды для семей с детьми

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить к 1 июня предложения по развитию льготной аренды жилья для семей с детьми без собственной жилплощади.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики размещен на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации, Банком России и акционерным обществом "ДОМ.РФ" и представить предложения по совершенствованию государственных программ по обеспечению жильем семей, имеющих детей, в том числе... по улучшению жилищных условий семей с детьми, не имеющих собственного жилья, путем развития льготной аренды жилья для таких семей", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2026 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов России, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, гендиректор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.