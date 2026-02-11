В России могут улучшить трудоустройство выпускников-иностранцев

"Правительству Российской Федерации: ... провести анализ механизмов трудоустройства в Российской Федерации иностранных граждан, получивших высшее образование в государственных образовательных организациях, и по результатам анализа реализовать меры по совершенствованию названных механизмов", - говорится в перечне.