В России могут улучшить трудоустройство выпускников-иностранцев
В России могут улучшить трудоустройство выпускников-иностранцев - РИА Новости, 11.02.2026
В России могут улучшить трудоустройство выпускников-иностранцев
Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать механизмы трудоустройства в РФ иностранных граждан-выпускников государственных вузов. РИА Новости, 11.02.2026
В России могут улучшить трудоустройство выпускников-иностранцев
В России могут улучшить механизм трудоустройства выпускников-иностранцев