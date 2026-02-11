Путин дал поручения по развитию и поддержке ясельных групп

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проанализировать востребованность ясельных групп и принять меры по их развитию и поддержке.
«
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации:... с учётом ранее данных поручений провести анализ востребованности ясельных групп в дошкольных образовательных организациях у родителей, имеющих детей в возрасте до трёх лет, и принять меры, направленные на поддержку и развитие указанных организаций, в том числе негосударственных", - говорится в документе.
Доклад о выполнении поручений необходимо предоставить до 1 июля 2026 года, далее - один раз в полгода. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов России.
Путин призвал совершенствовать меры поддержки семей с детьми
21 января, 18:40