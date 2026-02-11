Рейтинг@Mail.ru
Путин дал поручения по развитию и поддержке ясельных групп
21:37 11.02.2026
Путин дал поручения по развитию и поддержке ясельных групп
Путин дал поручения по развитию и поддержке ясельных групп - РИА Новости, 11.02.2026
Путин дал поручения по развитию и поддержке ясельных групп
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проанализировать востребованность ясельных групп и принять меры по их развитию и поддержке. РИА Новости, 11.02.2026
Путин дал поручения по развитию и поддержке ясельных групп

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проанализировать востребованность ясельных групп и принять меры по их развитию и поддержке.
Утвержденный президентом России перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации:... с учётом ранее данных поручений провести анализ востребованности ясельных групп в дошкольных образовательных организациях у родителей, имеющих детей в возрасте до трёх лет, и принять меры, направленные на поддержку и развитие указанных организаций, в том числе негосударственных", - говорится в документе.
Доклад о выполнении поручений необходимо предоставить до 1 июля 2026 года, далее - один раз в полгода. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов России.
