В России изучат возможность увеличения помощи беременным

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность увеличения размера средств, выделяемых на помощь беременным женщинам в ситуации репродуктивного выбора.

"Правительству Российской Федерации:... рассмотреть возможность перераспределения средств внутри родового сертификата в целях увеличения размера средств, выделяемых на оплату услуг по оказанию комплексной (правовой, психологической, медико-социальной) помощи беременным женщинам, находящимся в ситуации репродуктивного выбора", - говорится в перечне.