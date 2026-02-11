https://ria.ru/20260211/putin-2073771454.html
В России изучат возможность увеличения помощи беременным
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность увеличения размера средств, выделяемых на помощь беременным женщинам в ситуации репродуктивного выбора.
Утвержденный президентом России Владимиром Путиным
перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:... рассмотреть возможность перераспределения средств внутри родового сертификата в целях увеличения размера средств, выделяемых на оплату услуг по оказанию комплексной (правовой, психологической, медико-социальной) помощи беременным женщинам, находящимся в ситуации репродуктивного выбора", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2026 года, ответственным назначен руководитель администрации президента Михаил Мишустин
.