21:37 11.02.2026
В России изучат возможность увеличения помощи беременным
В России изучат возможность увеличения помощи беременным
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
В России изучат возможность увеличения помощи беременным

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность увеличения размера средств, выделяемых на помощь беременным женщинам в ситуации репродуктивного выбора.
Утвержденный президентом России Владимиром Путиным перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:... рассмотреть возможность перераспределения средств внутри родового сертификата в целях увеличения размера средств, выделяемых на оплату услуг по оказанию комплексной (правовой, психологической, медико-социальной) помощи беременным женщинам, находящимся в ситуации репродуктивного выбора", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2026 года, ответственным назначен руководитель администрации президента Михаил Мишустин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Путин поручил создать условия для студенток, родивших в период обучения
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
