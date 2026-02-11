https://ria.ru/20260211/putin-2073770662.html
Семьям с четырьмя детьми в России могут частично погасить ипотеку
Семьям с четырьмя детьми в России могут частично погасить ипотеку
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность полного или частичного погашения ипотеки для семей с четырьмя и более детьми на сумму до 450... РИА Новости, 11.02.2026
Семьям с четырьмя детьми в России могут частично погасить ипотеку
Путин поручил рассмотреть возможность погашения ипотеки для семей с 4 детьми