Семьям с четырьмя детьми в России могут частично погасить ипотеку - РИА Новости, 11.02.2026
21:30 11.02.2026
Семьям с четырьмя детьми в России могут частично погасить ипотеку
Семьям с четырьмя детьми в России могут частично погасить ипотеку - РИА Новости, 11.02.2026
Семьям с четырьмя детьми в России могут частично погасить ипотеку
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность полного или частичного погашения ипотеки для семей с четырьмя и более детьми на сумму до 450... РИА Новости, 11.02.2026
жилье, россия, владимир путин, михаил мишустин, общество
Жилье, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Общество
Семьям с четырьмя детьми в России могут частично погасить ипотеку

Путин поручил рассмотреть возможность погашения ипотеки для семей с 4 детьми

Вручение ключей от новых квартир. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность полного или частичного погашения ипотеки для семей с четырьмя и более детьми на сумму до 450 тысяч рублей.
Утвержденный президентом РФ перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики размещен на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ... рассмотреть возможность предоставления семьям, имеющим детей, дополнительных мер государственной поддержки, осуществляемых путём полного или частичного погашения за счёт государства обязательств гражданина по ипотечному жилищному кредиту или займу (в размере не более 450 тысяч рублей) в случае рождения четвёртого и последующих детей", - говорится в сообщении.
Срок выполнения до 1 июня 2026 года. Ответственным назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Путин поручил внести предложения по льготной ипотеке семьям участников СВО
23 мая 2025, 11:56
 
ЖильеРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинОбщество
 
 
