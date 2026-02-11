Путин утвердил положение о Главном штабе войск национальной гвардии

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении положения о Главном штабе войск национальной гвардии.
"В целях совершенствования служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации постановляю: утвердить прилагаемое положение", — говорится в документе.
Путин установил звание "Заслуженный сотрудник войск национальной гвардии"
22 декабря 2025, 16:42
Указ вступает в силу со дня подписания. Согласно его положениям, Главный штаб — основной орган управления войсками нацгвардии. В его задачи входят:
— управление войсками на основании решений директора;
— организация их применения в мирное и военное время;
— участие в выработке и реализации госполитики в установленных сферах деятельности;
— планирование и проведение мероприятий по строительству и развитию войск нацгвардии;
— поддержание их боевой и мобилизационной готовности и руководство ею, а также контроль за их состоянием;
— организация и проведение мероприятий по боевому обеспечению войск;
— ведение разведки для выполнения ими своих задач;
— развитие системы управления войсками национальной гвардии;
— налаживание связи, автоматизированного управления войсками и шифровальной работы в них;
— организация их военной службы и обеспечение ее безопасности, охраны труда и профессиональной служебной деятельности в войсках;
— обеспечение применения информационных технологий в их деятельности;
— участие в нормативно-правовом регулировании вопросов в установленных сферах деятельности.
Помимо положений указа, Главный штаб будет руководствоваться в своей деятельности Конституцией, нормами международного права и международными договорами, федеральными законами, указами и распоряжениями президента, приказами и директивами Верховного главнокомандующего, постановлениями и распоряжениями правительства, а также нормативно-правовыми актами Росгвардии.
Путин подписал указ о проведении мероприятий для ОДКБ в Москве
15 января, 21:36