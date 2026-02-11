Рейтинг@Mail.ru
Путин утвердил положение о Главном штабе войск национальной гвардии
18:42 11.02.2026 (обновлено: 19:29 11.02.2026)
Путин утвердил положение о Главном штабе войск национальной гвардии
Путин утвердил положение о Главном штабе войск национальной гвардии - РИА Новости, 11.02.2026
Путин утвердил положение о Главном штабе войск национальной гвардии
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении положения о Главном штабе войск национальной гвардии. РИА Новости, 11.02.2026
безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин утвердил положение о Главном штабе войск национальной гвардии

Путин подписал указ об утверждении положения о Главном штабе войск нацгвардии

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении положения о Главном штабе войск национальной гвардии.
"В целях совершенствования служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации постановляю: утвердить прилагаемое положение", — говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания. Согласно его положениям, Главный штаб — основной орган управления войсками нацгвардии. В его задачи входят:
— управление войсками на основании решений директора;
— организация их применения в мирное и военное время;
— участие в выработке и реализации госполитики в установленных сферах деятельности;
— планирование и проведение мероприятий по строительству и развитию войск нацгвардии;
— поддержание их боевой и мобилизационной готовности и руководство ею, а также контроль за их состоянием;
— организация и проведение мероприятий по боевому обеспечению войск;
— ведение разведки для выполнения ими своих задач;
— развитие системы управления войсками национальной гвардии;
— налаживание связи, автоматизированного управления войсками и шифровальной работы в них;
— организация их военной службы и обеспечение ее безопасности, охраны труда и профессиональной служебной деятельности в войсках;
— обеспечение применения информационных технологий в их деятельности;
— участие в нормативно-правовом регулировании вопросов в установленных сферах деятельности.
Помимо положений указа, Главный штаб будет руководствоваться в своей деятельности Конституцией, нормами международного права и международными договорами, федеральными законами, указами и распоряжениями президента, приказами и директивами Верховного главнокомандующего, постановлениями и распоряжениями правительства, а также нормативно-правовыми актами Росгвардии.
