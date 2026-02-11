Путин подписал закон о контроле за освобожденными по УДО

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о полномочиях Минюста РФ совместно с Генпрокуратурой определять порядок контроля за поведением лиц, освобожденных условно-досрочно (УДО).

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.

Согласно документу, уголовно-исполнительные инспекции осуществляют персональный учет освобожденных по УДО в течение оставшейся неотбытой части наказания, контролируют исполнение такими лицами обязанностей, возложенных на них судом, а также устанавливают периодичность явки указанных лиц для их регистрации.

Законом также устанавливается обязанность освобожденных по УДО соблюдать общественный порядок, исполнять обязанности, возложенные на них судом, и назначенные им судом принудительные меры медицинского характера, а также являться в инспекции для регистрации.

В случае, если освобожденные по УДО уклоняются от обязанностей, инспекции предупреждают таких лиц в письменном порядке о возможности отмены УДО. При нарушении ими общественного порядка и получении административного взыскания или злостного уклонения обязанностей инспекции направляют в суд представление об отмене УДО, говорится в документе.