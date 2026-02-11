Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил Перегудову и Хабарову звания заслуженных артистов России
16:07 11.02.2026
Путин присвоил Перегудову и Хабарову звания заслуженных артистов России
Путин присвоил Перегудову и Хабарову звания заслуженных артистов России - РИА Новости, 11.02.2026
Путин присвоил Перегудову и Хабарову звания заслуженных артистов России
Президент России Владимир Путин присвоил звания заслуженных артистов РФ актерам Сергею Перегудову и Антону Хабарову, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 11.02.2026
Путин присвоил Перегудову и Хабарову звания заслуженных артистов России

Путин присвоил актерам Перегудову и Хабарову звания заслуженных артистов России

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звания заслуженных артистов РФ актерам Сергею Перегудову и Антону Хабарову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Присвоить почетные звания "Заслуженный артист Российской Федерации" Перегудову Сергею Викторовичу - артисту Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Санкт-Петербургский академический Театр имени Ленсовета, Хабарову Антону Олеговичу - артисту федерального автономного учреждения культуры "Центр развития театрального искусства "Московский Губернский драматический театр", - говорится в указе.
Также звание заслуженного работника культурны РФ получила режиссер-постановщик Московского драматического театра имени К.С. Станиславского Ольга Великанова.
Путин присвоил Мерабовой звание заслуженной артистки России
Культура Россия Владимир Путин Московский драматический театр имени К. С. Станиславского
 
 
