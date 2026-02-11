https://ria.ru/20260211/putin-2073682697.html
Путин присвоил Перегудову и Хабарову звания заслуженных артистов России
Путин присвоил Перегудову и Хабарову звания заслуженных артистов России - РИА Новости, 11.02.2026
Путин присвоил Перегудову и Хабарову звания заслуженных артистов России
Президент России Владимир Путин присвоил звания заслуженных артистов РФ актерам Сергею Перегудову и Антону Хабарову, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 11.02.2026
культура
россия
владимир путин
московский драматический театр имени к. с. станиславского
россия
Путин присвоил Перегудову и Хабарову звания заслуженных артистов России
Путин присвоил актерам Перегудову и Хабарову звания заслуженных артистов России