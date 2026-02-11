Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил оператора ВГТРК, пострадавшего в Курской области - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 11.02.2026 (обновлено: 15:59 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/putin-2073678282.html
Путин наградил оператора ВГТРК, пострадавшего в Курской области
Путин наградил оператора ВГТРК, пострадавшего в Курской области - РИА Новости, 11.02.2026
Путин наградил оператора ВГТРК, пострадавшего в Курской области
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества пострадавшего в Курской области оператора ВГТРК Сергея Солдатова за мужество и отвагу при исполнении... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:57:00+03:00
2026-02-11T15:59:00+03:00
россия
курская область
владимир путин
вгтрк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038372694_1:0:1270:714_1920x0_80_0_0_ffbb41d85e3ec1fb237fc84f8b9f0518.jpg
https://ria.ru/20251029/putin-2051521923.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038372694_160:0:1112:714_1920x0_80_0_0_f49323aefb9070e38b0f8a1bfd57ef28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, владимир путин, вгтрк, общество
Россия, Курская область, Владимир Путин, ВГТРК, Общество
Путин наградил оператора ВГТРК, пострадавшего в Курской области

Путин наградил оператора ВГТРК Солдатова орденом Мужества

© Александр Хинштейн/TelegramПострадавший в курском приграничье оператор ВГТРК Сергей Солдатов после операции
Пострадавший в курском приграничье оператор ВГТРК Сергей Солдатов после операции - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Александр Хинштейн/Telegram
Пострадавший в курском приграничье оператор ВГТРК Сергей Солдатов после операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества пострадавшего в Курской области оператора ВГТРК Сергея Солдатова за мужество и отвагу при исполнении профессионального долга, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить: орденом Мужества... Солдатова Сергея Леонидовича - оператора объединенной дирекции информационных программ филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная компания "Телеканал "Россия", город Москва", - говорится в документе.
Оператор ВГТРК Сергей Солдатов подорвался на мине в населенном пункте курского приграничья в августе прошлого года.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Путин отметил работу военных корреспондентов в зоне спецоперации
29 октября 2025, 15:21
 
РоссияКурская областьВладимир ПутинВГТРКОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала