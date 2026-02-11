Путин наградил оператора ВГТРК, пострадавшего в Курской области

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить: орденом Мужества... Солдатова Сергея Леонидовича - оператора объединенной дирекции информационных программ филиала федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" "Государственная телевизионная компания "Телеканал "Россия", город Москва", - говорится в документе.