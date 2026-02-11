https://ria.ru/20260211/putin-2073677119.html
Путин присвоил Мерабовой звание заслуженной артистки России
Путин присвоил Мерабовой звание заслуженной артистки России
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки Российской Федерации певице Мариам Мерабовой, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 11.02.2026
культура
россия
владимир путин
мариам мерабова
общество
Путин присвоил Мерабовой звание заслуженной артистки России
