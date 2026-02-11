Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил Мерабовой звание заслуженной артистки России - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:53 11.02.2026 (обновлено: 16:22 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/putin-2073677119.html
Путин присвоил Мерабовой звание заслуженной артистки России
Путин присвоил Мерабовой звание заслуженной артистки России - РИА Новости, 11.02.2026
Путин присвоил Мерабовой звание заслуженной артистки России
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки Российской Федерации певице Мариам Мерабовой, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:53:00+03:00
2026-02-11T16:22:00+03:00
культура
россия
владимир путин
мариам мерабова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785996471_0:267:2993:1951_1920x0_80_0_0_0c57131ff84c5e2993f823cdb2657e4e.jpg
https://ria.ru/20250325/putin-2007298126.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785996471_114:0:2843:2047_1920x0_80_0_0_ef23eeef3e0a0bca2b688d1efb1db901.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, мариам мерабова , общество
Культура, Россия, Владимир Путин, Мариам Мерабова , Общество
Путин присвоил Мерабовой звание заслуженной артистки России

Путин присвоил Мариам Мерабовой звание заслуженной артистки России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПевица Мариам Мерабова
Певица Мариам Мерабова - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Певица Мариам Мерабова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки Российской Федерации певице Мариам Мерабовой, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Мерабовой Марине Ониковне - артистке-вокалистке Культурного фонда "Кобзон", город Москва", - сообщается в указе.
Актриса Анна Михалкова - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Путин присвоил Михалковой и Олешко звание народных артистов России
25 марта 2025, 20:39
 
КультураРоссияВладимир ПутинМариам МерабоваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала