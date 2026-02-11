Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил россиян из регионов орденом "Родительская слава" - РИА Новости, 11.02.2026
15:48 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/putin-2073675367.html
Путин наградил россиян из регионов орденом "Родительская слава"
Путин наградил россиян из регионов орденом "Родительская слава" - РИА Новости, 11.02.2026
Путин наградил россиян из регионов орденом "Родительская слава"
Президент РФ Владимир Путин наградил россиян из Тюменской, Воронежской и Новосибирской областей орденом "Родительская слава", соответствующий указ был... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:48:00+03:00
2026-02-11T15:48:00+03:00
общество
новосибирская область
тюменская область
воронежская область
владимир путин
новосибирская область
тюменская область
воронежская область
общество, новосибирская область, тюменская область, воронежская область, владимир путин
Общество, Новосибирская область, Тюменская область, Воронежская область, Владимир Путин
Путин наградил россиян из регионов орденом "Родительская слава"

Путин наградил россиян из трех регионов орденом "Родительская слава"

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил россиян из Тюменской, Воронежской и Новосибирской областей орденом "Родительская слава", соответствующий указ был опубликован в среду.
«
"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить орденом "Родительская слава" Алиеву Раису Султановну, Тюменская область", - сообщается в документе.
Также орденом был награжден Ахмед Костоев из Тюменской области, семья Власовых из Тюменской области, семья Бакутиных из Воронежской области, семья Богдановых из Воронежской области, и семья Дерягиных из Новосибирской области.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
