Путин наградил россиян из регионов орденом "Родительская слава"
Путин наградил россиян из регионов орденом "Родительская слава"
Президент РФ Владимир Путин наградил россиян из Тюменской, Воронежской и Новосибирской областей орденом "Родительская слава", соответствующий указ был... РИА Новости, 11.02.2026
общество
новосибирская область
тюменская область
воронежская область
владимир путин
Путин наградил россиян из регионов орденом "Родительская слава"
