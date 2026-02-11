Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил посла России в Иране Орденом мужества
15:37 11.02.2026
Путин наградил посла России в Иране Орденом мужества
Президент России Владимир Путин наградил Орденом мужества посла РФ в Иране Алексея Дедова
в мире, россия, иран, владимир путин, алексей дедов
В мире, Россия, Иран, Владимир Путин, Алексей Дедов
© Фото предоставлено пресс-службой посольстваПосол Российской Федерации в Иране Алексей Дедов
Посол Российской Федерации в Иране Алексей Дедов. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом мужества посла РФ в Иране Алексея Дедова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить Дедова Алексея Юрьевича, Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Исламской Республике Иран", - говорится в тексте документа.
