https://ria.ru/20260211/putin-2073673454.html
Путин наградил посла России в Иране Орденом мужества
Путин наградил посла России в Иране Орденом мужества - РИА Новости, 11.02.2026
Путин наградил посла России в Иране Орденом мужества
Президент России Владимир Путин наградил Орденом мужества посла РФ в Иране Алексея Дедова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:37:00+03:00
2026-02-11T15:37:00+03:00
2026-02-11T15:37:00+03:00
в мире
россия
иран
владимир путин
алексей дедов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1926995423_0:106:400:330_1920x0_80_0_0_b7a8db2495af9ccdc2910073e9bd2f12.jpg
https://ria.ru/20260211/gorbunov-2073669935.html
россия
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1926995423_0:69:400:368_1920x0_80_0_0_2d4f6d6d5cd221e19416dfa4c2e63b33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, владимир путин, алексей дедов
В мире, Россия, Иран, Владимир Путин, Алексей Дедов
Путин наградил посла России в Иране Орденом мужества
Путин наградил посла РФ в Иране Дедова Орденом мужества