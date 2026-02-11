Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил Ракову орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/putin-2073672268.html
Путин наградил Ракову орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
Путин наградил Ракову орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени - РИА Новости, 11.02.2026
Путин наградил Ракову орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени вице-мэра Москвы Анастасию Ракову, соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:34:00+03:00
2026-02-11T15:34:00+03:00
москва
россия
владимир путин
анастасия ракова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571313446_0:211:3000:1899_1920x0_80_0_0_2fe0676197b30c51ad2094048e01f551.jpg
https://ria.ru/20260211/zapashnye-2073671335.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571313446_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9f1a4c29ccf5b183f68216e91c18a169.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, владимир путин, анастасия ракова , общество
Москва, Россия, Владимир Путин, Анастасия Ракова , Общество
Путин наградил Ракову орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Путин наградил вице-мэра Москвы Ракову орденом «За заслуги перед Отечеством»

© АГН "Москва" / Сергей КиселевАнастасия Ракова
Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Анастасия Ракова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени вице-мэра Москвы Анастасию Ракову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III Ракову Анастасию Владимировну - заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития", - говорится в документе.
Аскольд и Эдгард Запашные - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Путин наградил братьев Запашных орденом "За заслуги перед Отечеством"
Вчера, 15:32
 
МоскваРоссияВладимир ПутинАнастасия РаковаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала