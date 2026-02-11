https://ria.ru/20260211/putin-2073672268.html
Путин наградил Ракову орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
Путин наградил Ракову орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени - РИА Новости, 11.02.2026
Путин наградил Ракову орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени вице-мэра Москвы Анастасию Ракову, соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:34:00+03:00
2026-02-11T15:34:00+03:00
2026-02-11T15:34:00+03:00
москва
россия
владимир путин
анастасия ракова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571313446_0:211:3000:1899_1920x0_80_0_0_2fe0676197b30c51ad2094048e01f551.jpg
https://ria.ru/20260211/zapashnye-2073671335.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571313446_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9f1a4c29ccf5b183f68216e91c18a169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, владимир путин, анастасия ракова , общество
Москва, Россия, Владимир Путин, Анастасия Ракова , Общество
Путин наградил Ракову орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени
Путин наградил вице-мэра Москвы Ракову орденом «За заслуги перед Отечеством»