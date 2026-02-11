https://ria.ru/20260211/putin-2073668999.html
Путин наградил главу Россотрудничества Примакова орденом Почета
Путин наградил главу Россотрудничества Примакова орденом Почета - РИА Новости, 11.02.2026
Путин наградил главу Россотрудничества Примакова орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета главу Россотрудничества Евгения Примакова, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:24:00+03:00
2026-02-11T15:24:00+03:00
2026-02-11T15:36:00+03:00
общество
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
россия
владимир путин
евгений примаков (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951334868_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_c456ab270b586cdc1b3d03213030f551.jpg
https://ria.ru/20260211/putin-2073662905.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951334868_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e72cfb84843ee9e49f89e54f9ba0075c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия, владимир путин, евгений примаков (россотрудничество)
Общество, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Россия, Владимир Путин, Евгений Примаков (Россотрудничество)
Путин наградил главу Россотрудничества Примакова орденом Почета
Путин наградил главу Россотрудничества Евгения Примакова орденом Почета