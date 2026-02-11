Путин наградил главу Россотрудничества Примакова орденом Почета

"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Почета Примакова Евгения Александровича - руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в документе.