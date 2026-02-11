Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил главу Россотрудничества Примакова орденом Почета - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 11.02.2026 (обновлено: 15:36 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/putin-2073668999.html
Путин наградил главу Россотрудничества Примакова орденом Почета
Путин наградил главу Россотрудничества Примакова орденом Почета - РИА Новости, 11.02.2026
Путин наградил главу Россотрудничества Примакова орденом Почета
Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета главу Россотрудничества Евгения Примакова, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:24:00+03:00
2026-02-11T15:36:00+03:00
общество
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
россия
владимир путин
евгений примаков (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951334868_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_c456ab270b586cdc1b3d03213030f551.jpg
https://ria.ru/20260211/putin-2073662905.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951334868_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e72cfb84843ee9e49f89e54f9ba0075c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия, владимир путин, евгений примаков (россотрудничество)
Общество, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Россия, Владимир Путин, Евгений Примаков (Россотрудничество)
Путин наградил главу Россотрудничества Примакова орденом Почета

Путин наградил главу Россотрудничества Евгения Примакова орденом Почета

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава Россотрудничества Евгений Примаков
Глава Россотрудничества Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Глава Россотрудничества Евгений Примаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета главу Россотрудничества Евгения Примакова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Почета Примакова Евгения Александровича - руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Путин наградил Эрнста орденом "За доблестный труд"
Вчера, 14:56
 
ОбществоФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)РоссияВладимир ПутинЕвгений Примаков (Россотрудничество)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала