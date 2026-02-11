https://ria.ru/20260211/putin-2073668199.html
Путин присвоил звание "Мать-героиня" двум россиянкам
Путин присвоил звание "Мать-героиня" двум россиянкам - РИА Новости, 11.02.2026
Путин присвоил звание "Мать-героиня" двум россиянкам
Президент России Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительницам Московской и Брянской областей Инне Данильченко и Ольге Ипполитовой, соответствующий... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:20:00+03:00
2026-02-11T15:20:00+03:00
2026-02-11T15:20:00+03:00
общество
россия
брянская область
московская область (подмосковье)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260128/dagestan-2070863279.html
россия
брянская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, брянская область, московская область (подмосковье), владимир путин
Общество, Россия, Брянская область, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин
Путин присвоил звание "Мать-героиня" двум россиянкам
Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительницам Московской и Брянской областей