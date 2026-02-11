Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ о праздновании 90-летия со дня рождения Говорухина - РИА Новости, 11.02.2026
15:09 11.02.2026
Путин подписал указ о праздновании 90-летия со дня рождения Говорухина
Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2026 году 90-летие со дня рождения кинорежиссера Станислава Говорухина, председателем оргкомитета... РИА Новости, 11.02.2026
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2026 году 90-летие со дня рождения кинорежиссера Станислава Говорухина, председателем оргкомитета стал спикер Госдумы Вячеслав Володин, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В связи с исполняющимся в 2026 году 90-летием со дня рождения кинорежиссера, народного артиста Российской Федерации С.С. Говорухина постановляю: 1. Провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 90-летия со дня рождения С.С. Говорухина", - говорится в документе.
Указом также образован оргкомитет по подготовке и проведению празднования.
"Назначить председателем организационного комитета пр подготовке и проведению празднования 90-летия со дня рождения С.С. Говорухина председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володина В.В.", - добавляется в документе.
Кадр из фильма Ворошиловский стрелок - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
"Ухватился за шанс". Как снимали фильм "Ворошиловский стрелок"
9 сентября 2025, 19:25
 
КультураРоссияСтанислав ГоворухинВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
