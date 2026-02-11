Путин подписал указ о праздновании 90-летия со дня рождения Говорухина

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2026 году 90-летие со дня рождения кинорежиссера Станислава Говорухина, председателем оргкомитета стал спикер Госдумы Вячеслав Володин, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В связи с исполняющимся в 2026 году 90-летием со дня рождения кинорежиссера, народного артиста Российской Федерации С.С. Говорухина постановляю: 1. Провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 90-летия со дня рождения С.С. Говорухина", - говорится в документе.
Указом также образован оргкомитет по подготовке и проведению празднования.
"Назначить председателем организационного комитета пр подготовке и проведению празднования 90-летия со дня рождения С.С. Говорухина председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володина В.В.", - добавляется в документе.
