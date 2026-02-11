Рейтинг@Mail.ru
14:56 11.02.2026 (обновлено: 15:19 11.02.2026)
Путин наградил Эрнста орденом "За доблестный труд"
общество, россия, константин эрнст, владимир путин
Общество, Россия, Константин Эрнст, Владимир Путин
Путин наградил Эрнста орденом "За доблестный труд"

Путин наградил орденом "За доблестный труд" гендиректора "Первого канала" Эрнста

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" гендиректора Первого канала Константина Эрнста, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
«
"За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За доблестный труд" Эрнста Константина Львовича - генерального директора акционерного общества "Первый канал", город Москва", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Путин наградил коллектив автомобильного завода "Урал"
© 2026 МИА «Россия сегодня»
