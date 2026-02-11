https://ria.ru/20260211/putin-2073662905.html
Путин наградил Эрнста орденом "За доблестный труд"
Путин наградил Эрнста орденом "За доблестный труд" - РИА Новости, 11.02.2026
Путин наградил Эрнста орденом "За доблестный труд"
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" гендиректора Первого канала Константина Эрнста, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T14:56:00+03:00
2026-02-11T14:56:00+03:00
2026-02-11T15:19:00+03:00
общество
россия
константин эрнст
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260211/putin-2073662798.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, константин эрнст, владимир путин
Общество, Россия, Константин Эрнст, Владимир Путин
Путин наградил Эрнста орденом "За доблестный труд"
Путин наградил орденом "За доблестный труд" гендиректора "Первого канала" Эрнста