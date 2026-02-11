https://ria.ru/20260211/putin-2073662798.html
Путин наградил коллектив автомобильного завода "Урал"
Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского коллектив автомобильного завода "Урал", соответствующий указ размещен на сайте официального РИА Новости, 11.02.2026
