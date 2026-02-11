Рейтинг@Mail.ru
Путин указал на проблему утечки воды в системах ЖКХ Северной Осетии - РИА Новости, 11.02.2026
14:21 11.02.2026
Путин указал на проблему утечки воды в системах ЖКХ Северной Осетии
Путин указал на проблему утечки воды в системах ЖКХ Северной Осетии
Президент России Владимир Путин указал на проблему утечки воды в системах жилищно-коммунального хозяйства Северной Осетии. РИА Новости, 11.02.2026
жкх
россия
владимир путин
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
жкх, россия, владимир путин, сергей меняйло, республика северная осетия - алания
ЖКХ, Россия, Владимир Путин, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания
Президент РФ Владимир Путин и глава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и глава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло во время встречи в Москве
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на проблему утечки воды в системах жилищно-коммунального хозяйства Северной Осетии.
Путин в среду встретился с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.
"Сергей Иванович, есть одна проблема, вы мне сами об этом говорили – большая утечка воды", - сказал Путин во время встречи.
Глава Республики в свою очередь рассказал, что по поручению президента в регионе проходит пилотный проект по модернизации жилищно-коммунального имущества и инфраструктуры. Он направлен на исключение потерь воды.
Президент РФ Владимир Путин и глава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Путин обратил внимание на спад в строительной сфере в Северной Осетии
ЖКХРоссияВладимир ПутинСергей МеняйлоРеспублика Северная Осетия - Алания
 
 
