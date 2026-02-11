https://ria.ru/20260211/putin-2073646740.html
Путин обратил внимание на спад в строительной сфере в Северной Осетии
Путин обратил внимание на спад в строительной сфере в Северной Осетии - РИА Новости, 11.02.2026
Путин обратил внимание на спад в строительной сфере в Северной Осетии
Президент России Владимир Путин обратил внимание на небольшой спад в строительной сфере в Северной Осетии. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T14:01:00+03:00
2026-02-11T14:01:00+03:00
2026-02-11T14:30:00+03:00
россия
владимир путин
сергей меняйло
республика северная осетия - алания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073646056_0:34:3264:1870_1920x0_80_0_0_5aab13a2cac0740077bd56f39f0f7065.jpg
https://ria.ru/20260211/putin-2073645696.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073646056_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_987ce3efea44630043033518ebe87980.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сергей меняйло, республика северная осетия - алания
Россия, Владимир Путин, Сергей Меняйло, Республика Северная Осетия - Алания
Путин обратил внимание на спад в строительной сфере в Северной Осетии
Путин обратил внимание на небольшой спад в строительной сфере в Северной Осетии