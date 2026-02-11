Путин обратил внимание на проблемы с безработицей в Северной Осетии

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уровень безработицы в Северной Осетии в три раза выше средних показателей по России, проблемы с занятостью в регионе сохраняются, сообщил президент России Владимир Путин.

"У вас уровень безработицы повыше, чем в среднем по стране… В три раза", - сказал Путин во время встречи.