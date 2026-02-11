https://ria.ru/20260211/putin-2073645696.html
Путин обратил внимание на проблемы с безработицей в Северной Осетии
Путин обратил внимание на проблемы с безработицей в Северной Осетии - РИА Новости, 11.02.2026
Путин обратил внимание на проблемы с безработицей в Северной Осетии
Уровень безработицы в Северной Осетии в три раза выше средних показателей по России, проблемы с занятостью в регионе сохраняются, сообщил президент России... РИА Новости, 11.02.2026
Путин обратил внимание на проблемы с безработицей в Северной Осетии
Путин: безработица в Северной Осетии в три раза выше средних показателей