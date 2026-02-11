Рейтинг@Mail.ru
13:57 11.02.2026
Путин обратил внимание на проблемы с безработицей в Северной Осетии
Путин обратил внимание на проблемы с безработицей в Северной Осетии
Уровень безработицы в Северной Осетии в три раза выше средних показателей по России, проблемы с занятостью в регионе сохраняются, сообщил президент России... РИА Новости, 11.02.2026
Путин обратил внимание на проблемы с безработицей в Северной Осетии

Путин: безработица в Северной Осетии в три раза выше средних показателей

Президент РФ Владимир Путин и глава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло во время встречи в Москве. 11 февраля 2026
Президент РФ Владимир Путин и глава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло во время встречи в Москве. 11 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Северной Осетии - Алании Сергей Меняйло во время встречи в Москве. 11 февраля 2026
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Уровень безработицы в Северной Осетии в три раза выше средних показателей по России, проблемы с занятостью в регионе сохраняются, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин в среду встретился с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.
"У вас уровень безработицы повыше, чем в среднем по стране… В три раза", - сказал Путин во время встречи.
Трудовая книжка в руке у посетителя ярмарки вакансий - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Безработица в России в декабре выросла до 2,2 процентов
6 февраля, 19:04
 
