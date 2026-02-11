https://ria.ru/20260211/putin-2073630437.html
Лавров заявил о подготовке к визиту Путина в Китай
Россия будет активно и продуктивно готовиться к визиту президента РФ Владимира Путина в Китай в 2026 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.02.2026
в мире
россия
китай
владимир путин
сергей лавров
госдума рф
россия
китай
в мире, россия, китай, владимир путин, сергей лавров, госдума рф
В мире, Россия, Китай, Владимир Путин, Сергей Лавров, Госдума РФ
