12:39 11.02.2026
Путин в среду примет с докладом главу Северной Осетии
Президент России Владимир Путин в среду примет с докладом главу Северной Осетии Сергея Меняйло, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.02.2026
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду примет с докладом главу Северной Осетии Сергея Меняйло, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков добавил, что президент в среду работает в Кремле.
"Сегодня президент примет главу республики Северная Осетия-Алания Сергея Меняйло. Регион важный. Разговор по итогам минувшего года", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что Путин также проведет внутренние совещания и непубличные встречи.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР
10 февраля, 14:27
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей Меняйло
 
 
