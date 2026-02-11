https://ria.ru/20260211/putin-2073625210.html
Путин в среду примет с докладом главу Северной Осетии
Путин в среду примет с докладом главу Северной Осетии - РИА Новости, 11.02.2026
Путин в среду примет с докладом главу Северной Осетии
Президент России Владимир Путин в среду примет с докладом главу Северной Осетии Сергея Меняйло, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.02.2026
