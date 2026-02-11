https://ria.ru/20260211/prokuratura-2073700949.html
На Кубани проконтролируют расследование дела о стрельбе в техникуме
На Кубани проконтролируют расследование дела о стрельбе в техникуме
На Кубани проконтролируют расследование дела о стрельбе в техникуме
Прокуратура Кубани поставила на контроль расследование уголовного дела после нападения студента техникума на его работников, сообщили в надзорном ведомстве.
анапа
краснодарский край
На Кубани проконтролируют расследование дела о стрельбе в техникуме
КРАСНОДАР, 11 фев - РИА Новости. Прокуратура Кубани поставила на контроль расследование уголовного дела после нападения студента техникума на его работников, сообщили в надзорном ведомстве.
По данным кубанского ГУМВД, студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе
, пострадали три человека, злоумышленник задержан. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
затем сообщил, что погиб охранник, который первым принял на себя удар и не дал нападавшему пройти дальше, двое пострадавших получили ранения средней тяжести.
"Прокуратурой края поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту совершения студентом техникума нападения на работников образовательной организации", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что также идет проверка причин и условий, способствовавших совершению студентом преступления, исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также соблюдения должностными лицами антитеррористического законодательства.