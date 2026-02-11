На Кубани проконтролируют расследование дела о стрельбе в техникуме

КРАСНОДАР, 11 фев - РИА Новости. Прокуратура Кубани поставила на контроль расследование уголовного дела после нападения студента техникума на его работников, сообщили в надзорном ведомстве.

По данным кубанского ГУМВД, студент открыл стрельбу в техникуме в Анапе , пострадали три человека, злоумышленник задержан. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев затем сообщил, что погиб охранник, который первым принял на себя удар и не дал нападавшему пройти дальше, двое пострадавших получили ранения средней тяжести.

"Прокуратурой края поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту совершения студентом техникума нападения на работников образовательной организации", - говорится в сообщении.