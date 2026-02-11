https://ria.ru/20260211/programma-2073768425.html
Программа ЕР будет разделена на два блока, сообщил Медведев
Программа ЕР будет разделена на два блока, сообщил Медведев - РИА Новости, 11.02.2026
Программа ЕР будет разделена на два блока, сообщил Медведев
Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Народная программа ЕР будет разделена на два блока. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T21:09:00+03:00
2026-02-11T21:09:00+03:00
2026-02-11T21:09:00+03:00
политика
россия
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073762817_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a14f2cb35c80dbe50097be1ec7344c3a.jpg
https://ria.ru/20260211/medvedev-2073759560.html
https://ria.ru/20260211/medvedev-2073767808.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073762817_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5884a09ae9c9031ac3aa0bc1558e29f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Программа ЕР будет разделена на два блока, сообщил Медведев
Медведев: Народная программа ЕР будет разделена на два блока
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Народная программа ЕР будет разделена на два блока.
Он отметил, что традиционно документ, с которым партия идет на выборы, называется предвыборной программой. Однако горизонт планирования деятельности "Единой России
" должен быть шире и рассчитан на более длительный срок, чем пять лет.
"Родилась идея, подчеркиваю, ее можно сегодня обсудить, сам программный документ разделить на две составляющих. Первая – это набор идеологий, идеологем, ценностей, которых придерживается "Единая Россия", и которые естественно не могут меняться от выборов к выборам", - сказал Медведев
на встрече с экспертной группой, которая будет участвовать в подготовке Народной программы "Единой России".
Кроме того, по словам председателя партии, существует предвыборный документ, который касается деятельности "Единой России" по всем направлениям, волнующим граждан.
"Я имею в виду, естественно, образование, здравоохранение, науку, культуру. Сегодня, безусловно, специальную военную операцию. И достижение Победы на фронте. Такой документ мы тоже должны с вами подготовить и предложить нашим гражданам, нашим избирателям...", - сказал Медведев.