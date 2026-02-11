Программа ЕР будет разделена на два блока, сообщил Медведев

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Народная программа ЕР будет разделена на два блока.

Кроме того, по словам председателя партии, существует предвыборный документ, который касается деятельности "Единой России" по всем направлениям, волнующим граждан.

"Я имею в виду, естественно, образование, здравоохранение, науку, культуру. Сегодня, безусловно, специальную военную операцию. И достижение Победы на фронте. Такой документ мы тоже должны с вами подготовить и предложить нашим гражданам, нашим избирателям...", - сказал Медведев.