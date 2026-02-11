Рейтинг@Mail.ru
В Костроме вынесли приговор отцу больной девочки за смерть ребенка - РИА Новости, 11.02.2026
15:37 11.02.2026
В Костроме вынесли приговор отцу больной девочки за смерть ребенка
В Костроме вынесли приговор отцу больной девочки за смерть ребенка - РИА Новости, 11.02.2026
В Костроме вынесли приговор отцу больной девочки за смерть ребенка
Отца шестилетней неизлечимо больной девочки в Костроме приговорили к 1 году 3 месяцам колонии за то, что оставил дочь на попечение знакомой, и ребенок... РИА Новости, 11.02.2026
происшествия, кострома, костромская область
Происшествия, Кострома, Костромская область
В Костроме вынесли приговор отцу больной девочки за смерть ребенка

В Костроме отца неизлечимо больной девочки осудили на год 3 месяца за ее смерть

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Отца шестилетней неизлечимо больной девочки в Костроме приговорили к 1 году 3 месяцам колонии за то, что оставил дочь на попечение знакомой, и ребенок скончался, сообщила прокуратура Костромской области.
По версии следствия, с марта по май 2024 года 38-летний житель Костромы оставил на попечение своей знакомой шестилетнюю дочь, которая болела и нуждалась в постоянном уходе. Отец был за пределами Костромской области, но знал от знакомой, что состояние ребенка ухудшилось. Сама знакомая тоже отлучилась в поездку, оставив ребенка дома. Оба взрослых не стали обращаться к медикам, и девочка скончалась.
Мужчину судили за причинение смерти по неосторожности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, включая жестокое обращение с ней.
По данным прокуратуры, сначала Свердловский райсуд Костромы назначил мужчине два года исправительных работ, но гособвинение обжаловало приговор, сочтя его чрезмерно мягким.
«
"Судебная коллегия с учетом позиции представителя прокуратуры области приговор районного суда изменила, назначив осужденному наказание в виде 1 год 3 месяца лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве сообщали, что 36-летняя знакомая отца девочки, на попечение которой он ее оставил, обвиняется в причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности. В прокуратуре уточнили РИА Новости, что приговор женщине пока не вынесен.
ПроисшествияКостромаКостромская область
 
 
