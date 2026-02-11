В Костроме вынесли приговор отцу больной девочки за смерть ребенка

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Отца шестилетней неизлечимо больной девочки в Костроме приговорили к 1 году 3 месяцам колонии за то, что оставил дочь на попечение знакомой, и ребенок скончался, сообщила прокуратура Костромской области.

По версии следствия, с марта по май 2024 года 38-летний житель Костромы оставил на попечение своей знакомой шестилетнюю дочь, которая болела и нуждалась в постоянном уходе. Отец был за пределами Костромской области , но знал от знакомой, что состояние ребенка ухудшилось. Сама знакомая тоже отлучилась в поездку, оставив ребенка дома. Оба взрослых не стали обращаться к медикам, и девочка скончалась.

Мужчину судили за причинение смерти по неосторожности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, включая жестокое обращение с ней.

По данным прокуратуры, сначала Свердловский райсуд Костромы назначил мужчине два года исправительных работ, но гособвинение обжаловало приговор, сочтя его чрезмерно мягким.

« "Судебная коллегия с учетом позиции представителя прокуратуры области приговор районного суда изменила, назначив осужденному наказание в виде 1 год 3 месяца лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.