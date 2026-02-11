Президент Польши признался в неприязни к спикеру парламента Чажастому

ВАРШАВА, 11 фев - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий публично признался в неприязни к спикеру парламента Влодимежу Чажастому.
Президент и спикер принадлежат к разным политическим силам, находящимся в оппозиции друг к другу. Навроцкий является ставленником оппозиционной партии "Право и справедливость", а Чажастый - лидером польских "левых" сил, которые входят в правящую коалицию.
"Со всей уверенностью часть из вас сегодня не хотели бы проводить время со мной, а я не хотел бы проводить время... я смотрю на пана спикера. Да. Я хотел бы проводить время в иной компании", - сказал Навроцкий во время заседания Совета национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что президент Польши созвал на среду заседание Совета национальной безопасности, на котором среди прочего обсудят возможное участие республики в "Совете мира", кредит, взятый правительством для реализации программы SAFE. Также на этом заседании Навроцкий предложил обсудить предполагаемые связи Чажастого с Россией. В последнее время польская оппозиция муссирует информацию о том, что супруга Чажастого якобы когда-то имела бизнес-отношения с предпринимательницей из России.
