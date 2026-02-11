https://ria.ru/20260211/prepodavatel-2073567983.html
Испанский преподаватель Энрике Ариас Хиль, получивший убежище в России из-за преследования в Европе, рассказал РИА Новости, что не хочет возвращаться на родину. РИА Новости, 11.02.2026
Получивший убежище в России испанец объяснил, почему не вернется на родину
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Испанский преподаватель Энрике Ариас Хиль, получивший убежище в России из-за преследования в Европе, рассказал РИА Новости, что не хочет возвращаться на родину.
Он пояснил, что не поехал бы в Испанию
, даже если бы ордер на его арест исчез, поскольку его преследует разведка и о нем публично высказывались "элементы, близкие к британским, американским и израильским спецслужбам".
"Даже если в другом гипотетическом сценарии "завтра" всего этого не существовало бы, я все равно не вернулся бы в страну, которая когда‑то была великой и прекрасной, а сегодня управляется предателями и трусами", — сказал он.
Ариас Хиль добавил, что хочет получить российское гражданство. По его словам, он любит Россию и намерен провести здесь всю жизнь.
В сентябре Энрике Ариаса Хиля внесли в список самых разыскиваемых Европолом лиц. Его обвиняют в сотрудничестве с некой пророссийской хакерской организацией.