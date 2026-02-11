Семья охранника, погибшего в Анапе, получит премию имени Кеосаяна

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила РИА Новости, что семья охранника техникума в Анапе, который спас студентов ценой своей жизни, получит премию имени ее мужа — режиссера Тиграна Кеосаяна.

Охранник Анапского индустриального техникума погиб сегодня днем при нападении вооруженного студента — не пропустил его дальше своего поста, первым приняв удар на себя. Еще два человека получили ранения средней степени тяжести, им оказывают необходимую медпомощь.