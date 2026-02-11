Рейтинг@Mail.ru
Семья охранника, погибшего в Анапе, получит премию имени Кеосаяна
21:26 11.02.2026 (обновлено: 22:43 11.02.2026)
Семья охранника, погибшего в Анапе, получит премию имени Кеосаяна
Семья охранника, погибшего в Анапе, получит премию имени Кеосаяна - РИА Новости, 11.02.2026
Семья охранника, погибшего в Анапе, получит премию имени Кеосаяна
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила РИА Новости, что семья охранника техникума в Анапе,... РИА Новости, 11.02.2026
анапа
маргарита симоньян
тигран кеосаян
вениамин кондратьев
нападение в техникуме в анапе
краснодарский край
миа "россия сегодня"
телеканал rt
анапа
краснодарский край
россия
Семья охранника, погибшего в Анапе, получит премию имени Кеосаяна

Семья спасшего студентов в Анапе охранника получит премию имени Кеосаяна

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила РИА Новости, что семья охранника техникума в Анапе, который спас студентов ценой своей жизни, получит премию имени ее мужа — режиссера Тиграна Кеосаяна.
"Непременно", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Охранник Анапского индустриального техникума погиб сегодня днем при нападении вооруженного студента — не пропустил его дальше своего поста, первым приняв удар на себя. Еще два человека получили ранения средней степени тяжести, им оказывают необходимую медпомощь.
Злоумышленника задержали. Сотрудники правоохранительных органов изъяли огнестрельное оружие, гильзы и патроны. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Премию имени Кеосаяна Симоньян учредила после того, как на прошлой неделе воспитательницы из оренбургского Бугуруслана Лия Галеева и Людмила Платонова, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом. Размер выплаты составляет миллион рублей, ее получателей выбирает лично Симоньян. Премию будут выдавать не реже десяти раз в год по мере появления таких историй.
