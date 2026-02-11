Рейтинг@Mail.ru
Туризм
 
15:01 11.02.2026
Таиланд может пересмотреть безвизовый режим для некоторых стран
Таиланд может пересмотреть безвизовый режим для некоторых стран
таиланд
Таиланд может пересмотреть безвизовый режим для некоторых стран

Правительство Таиланда изучит результаты безвизового режима въезда в страну

© Flickr / Isriya PaireepairitФлаги Таиланда
Флаги Таиланда - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Flickr / Isriya Paireepairit
Флаги Таиланда. Архивное фото
БАНГКОК, 11 фев – РИА Новости. Правительство Таиланда поручило недавно созданному комитету по визовой политике изучить результаты применения безвизового режима въезда в страну иностранных туристов, в том числе россиян, в 2024 – 2025 годах с точки зрения угрозы использования иностранцами безвизового въезда для противоправной деятельности на территории Таиланда, говорится в опубликованном в среду протоколе прошедшего во вторник еженедельного заседания кабинета министров страны.
"Со времени вступления в силу первого этапа действия безвизового режима и программы виз по прибытии с 15 июля 2024 года, возникли опасения относительно их влияния на национальную безопасность и имидж Таиланда. Некоторые иностранцы злоупотребляли безвизовым режимом для незаконной работы или совершения преступлений в Таиланде и соседних странах", - говорится в протоколе.
Самуи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Таиланде россиянин погиб, сорвавшись со скалы
6 февраля, 11:59
В связи с этим кабинет министров поручил недавно созданному приказом премьер-министра Анутхина Чанвиракуна комитету по визовой политике изучить ситуацию и подготовить соответствующие решения.
"Предлагаемое решение заключается в том, чтобы новый комитет по визовой политике, назначенный премьер-министром, изучил ситуацию с различными визовыми мерами. Министерство иностранных дел представит комитету на рассмотрение проблемы, возникающие в связи с применением безвизового режима въезда и других действующих визовых мер, в кратчайшие сроки", - говорится в документе.
Также в ходе обсуждения вопроса повестки дня "О мерах и порядке выдачи виз в целях продвижения туризма и стимуляции экономики Таиланда" кабинет министров подтвердил актуальность на настоящий момент решений, принятых предыдущими правительствами в 2024 – 2025 годах в целях дальнейшего развития туризма, вплоть до их пересмотра в случае необходимости.
Пляж в Таиланде - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Роспотребнадзор запросил данные о заражениях вирусом Коксаки в Таиланде
27 января, 20:17
Правительство также отметило, что в настоящее время идет подготовка к принятию двух новых решений в визовой сфере, касающихся добавления стран в список для получения таиландских виз по прибытии и корректировки критериев для подачи заявлений на пенсионные визы.
"Что касается текущей работы, то составлен список из восьми стран, которые будут включены во второй этап расширения списка стран, граждане которых смогут подавать заявки на визу по прибытии, а также скорректированы критерии и условия подачи заявок на визы для пожилых иностранных граждан, желающих провести свой пенсионный период жизни в Таиланде", - говорится в документе.
Кабинет министров также подтвердил актуальность введения в действие электронной въездной карты-анкеты и снижение количества категорий долгосрочных неиммиграционных виз с 17 до семи, вступившее в действие в августе 2025 года, и других визовых мер, записано в протоколе.
Таиланд - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Россиянину, застрявшему на машине на пляже в Таиланде, грозит депортация
5 февраля, 23:56
 
ТуризмТаиланд
 
 
