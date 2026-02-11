В России появятся новые виды цифровых прав

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Новые виды цифровых прав будут созданы в России для повышения инвестиционной привлекательности и снижения издержек экономики – это цифровые активы реального сектора, или токенизированные активы, говорится в разработанной Минфином и ЦБ концепции токенизации активов реального сектора экономики РФ, которая есть в распоряжении РИА Новости.

Цифровые активы реального сектора, которые также называются токенизированными активами или просто токенами, - это физические или финансовые активы, которые представлены в цифровом виде на блокчейновой платформе. Токены отражают реальную стоимость активов, их можно покупать, продавать или обменивать.

"Развитие рынка цифровых прав свидетельствует не только о наличии интереса к новому виду экономических активов со стороны субъектов экономической деятельности, но и его экономической эффективности. С учетом этого необходимо рассмотреть вопрос создания новых видов цифровых прав, включающих право собственности и иные вещные права", – говорится в концепции.

"Документ утвержден правительством РФ и сейчас ведется работа над ее реализацией", - сообщили агентству в Минфине

Авторы концепции отмечают, что сейчас оборот цифровых прав в России регулируется нормами Гражданского кодекса, закона о привлечении инвестиций и закона о ЦФА. При этом цифровые корпоративные права в России пока представлены только цифровыми акциями непубличных акционерных обществ.

"Внедрение цифровых активов реального сектора экономики может иметь потенциал снижения издержек гражданского оборота как вещей, так и результатов интеллектуальной деятельности, повышения качества делового климата и роста привлекательности экономики Российской Федерации для привлечения инвестиций", – говорится в концепции.

В Минфине пояснили, что на первом этапе реализации возможно пилотирование токенизации прав собственности на различные виды имущества и исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, сделки с которыми не подлежат государственной регистрации.

"Также перспективным представляется направление токенизации документарных ценных бумаг и долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью", - отмечают разработчики.

Авторы рассчитывают, что реализация концепции позволит создать современную и конкурентоспособную систему токенизации права собственности на активы реального сектора экономики. В результате появятся новые классы активов, инвестиционные инструменты и каналы для инвестиционных операций, ликвидность существующих активов вырастет. При этом блокчейн заменит финансовых посредников и сократит транзакционные издержки.