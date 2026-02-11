Рейтинг@Mail.ru
В России появятся новые виды цифровых прав
12:08 11.02.2026 (обновлено: 16:10 11.02.2026)
В России появятся новые виды цифровых прав
В России появятся новые виды цифровых прав
2026
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В России появятся новые виды цифровых прав

Минфин: в России появятся новые виды цифровых прав

© РИА Новости / Мария ДевахинаПрохожие у здания Министерства финансов России
Прохожие у здания Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Прохожие у здания Министерства финансов России. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Новые виды цифровых прав будут созданы в России для повышения инвестиционной привлекательности и снижения издержек экономики – это цифровые активы реального сектора, или токенизированные активы, говорится в разработанной Минфином и ЦБ концепции токенизации активов реального сектора экономики РФ, которая есть в распоряжении РИА Новости.
Цифровые активы реального сектора, которые также называются токенизированными активами или просто токенами, - это физические или финансовые активы, которые представлены в цифровом виде на блокчейновой платформе. Токены отражают реальную стоимость активов, их можно покупать, продавать или обменивать.
"Развитие рынка цифровых прав свидетельствует не только о наличии интереса к новому виду экономических активов со стороны субъектов экономической деятельности, но и его экономической эффективности. С учетом этого необходимо рассмотреть вопрос создания новых видов цифровых прав, включающих право собственности и иные вещные права", – говорится в концепции.
"Документ утвержден правительством РФ и сейчас ведется работа над ее реализацией", - сообщили агентству в Минфине.
Авторы концепции отмечают, что сейчас оборот цифровых прав в России регулируется нормами Гражданского кодекса, закона о привлечении инвестиций и закона о ЦФА. При этом цифровые корпоративные права в России пока представлены только цифровыми акциями непубличных акционерных обществ.
"Внедрение цифровых активов реального сектора экономики может иметь потенциал снижения издержек гражданского оборота как вещей, так и результатов интеллектуальной деятельности, повышения качества делового климата и роста привлекательности экономики Российской Федерации для привлечения инвестиций", – говорится в концепции.
В Минфине пояснили, что на первом этапе реализации возможно пилотирование токенизации прав собственности на различные виды имущества и исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, сделки с которыми не подлежат государственной регистрации.
"Также перспективным представляется направление токенизации документарных ценных бумаг и долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью", - отмечают разработчики.
Авторы рассчитывают, что реализация концепции позволит создать современную и конкурентоспособную систему токенизации права собственности на активы реального сектора экономики. В результате появятся новые классы активов, инвестиционные инструменты и каналы для инвестиционных операций, ликвидность существующих активов вырастет. При этом блокчейн заменит финансовых посредников и сократит транзакционные издержки.
При этом разработчики указывают на возможные риски при развитии оборота цифровых активов с применением технологии распределительного реестра: это сохранность имущества, права на которые токенизированы, оборот имущества без согласия владельца, несоответствие реальных активов их цифровой форме, а также риски, связанные с учетом прав.
